影／苗栗免費學校午餐即將供餐 鍾東錦：合格油品是目前最重要的事

苗栗縣的免費營養午餐即將在115學年度8月31日開學日供餐，縣長鍾東錦針對日前引爆的油品事件要求學校午餐查驗油品是目前「最重要的一件事」，會要求教育處、衛生局抽驗油品並交代來源。他強調目前縣府負債仍嚴重，與鄉鎮市公所一起分攤免費學校午餐的費用並建立夥伴關係是很正確的選擇，日後如有鄉鎮市公所願意再加碼，縣府會統一考量。

鍾東錦並指出，他認為廚餘應該被視為資源，縣內已有專業廠商可將廚餘製成乾式飼料，未來有利廚餘去化，因是縣內的廠家，產能應優先供應縣內養豬業者，產能充足後再供應鄰近的新竹縣市 、台中市等地。

教育處長葉芯慧表示，縣內學校午餐的菜色都在苗栗縣學校午餐資訊網公開，午餐供應業者使用的油品，可點選調味料項目進入查看，教育處與衛生局、農業處也會共同赴學校抽查，確保食用油安全衛生，請家長、學生都放心。

苗栗縣環保局表示，中央明年起將禁止廚餘養豬，目前縣內家戶的廚餘由清潔隊收取，因為源頭太多，不能供應養豬，只能製造堆肥，至於來源確定單一的廚餘，例如餐廳、學校目前仍可提供養豬。