影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

校園操場換上彩色跑道，地下停車場還能停車、接送學生，新北市長侯友宜今天率領市府團隊前往永和區進行後一場行動治理基層建設督導，首站視察永平國小「永平領航．編織活力」全新操場啟用典禮鄉。

這座新北首座結合校園操場、地下停車場及捷運萬大中和線LG05站的立體共構工程，打造彩色跑道、月台意象司令台及多元球場，並設置地下臨停接送區，兼顧學生運動、家長接送及地方停車需求，永平國小地下停車場將於今年10月底啟用，同時今年9月讓民眾免費試停1個月。

市長侯友宜表示，最好的教育投資，就是提供孩子安全、快樂且有品質的學習環境。市府跨局處合作，透過立體共構，在校園下方興建地下停車場，回應地方停車需求，並同步重建地面操場；同時特別設計「地下臨停接送區」，讓家長可直接在地下停車場接送學童，減少校門周邊人車交織及交通壓力，也可步行銜接捷運萬大中和線LG05站，兼顧接送安全與交通便利。

他說，永和區是新北市人口密度最高的行政區，優質的校園運動空間與藝文休閒環境對市民至關重要。今天啟用的永平國小全新操場，在教育局、交通局與校方三方共同努力下，為學子與鄰近社區居民提供更安全、舒適的運動場域及增加停車空間使用需求。

新北市交通局指出，永平國小地下3層停車場提供238格汽車位及692格機車位，並設置地下臨停接送區及捷運連通道，未來可銜接捷運萬大中和線LG05站，讓家長接送孩子、民眾停車及捷運轉乘更加便利。

侯友宜表示，永平國小地下停車場總工程經費達15億7000萬元，自2024年1月開工，除解決永和核心區停車需求，更同步改造校園操場及周邊環境，讓「停車」與「校園」一次升級，打造更安全、更舒適的生活及通學環境。

侯友宜指出，這項工程最大的特色，就是不只是「蓋一座停車場」，而是把地下空間、地面操場、校園及未來捷運場站整體規劃。

永平國小校長唐永安表示，工程從規劃到施工期間，感謝各界支持，學校與施工團隊透過相關配套措施，盡力降低工程對教學的影響。全新操場除提供體育活動使用，周邊植栽也融入課程需求，讓孩子在校園生活中認識綠色環境與永續理念，兼具運動、休憩及教學功能。六年級學生蔡知言表示，新操場更平整，感覺更安全，躲避球、樂樂棒及匹克球球場也變多了，很期待和同學一起在新場地上課、運動。

教育局表示，因應工程施工，市府同步為校舍加裝氣密窗、更新空調，並興建風雨球場，維持教學品質及學生運動需求。2019年至2025年，市府投入永和區教育經費達9億1700萬元，其中挹注永平國小1億8300萬元，持續充實校園資源與設施，提升在地教育品質，打造安全、友善、永續的學習環境。

新北市長侯友宜今天出席永和區永平國小全新彩色鋪面操場啟用剪綵並宣布永平國小地下停車場將於今年10月底啟用。圖／新北市工務局提供

新北市長侯友宜今天出席永和區永平國小全新彩色鋪面操場啟用剪綵並宣布永平國小地下停車場將於今年10月底啟用。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天出席永和區永平國小全新彩色鋪面操場啟用剪綵並宣布永平國小地下停車場將於今年10月底啟用。記者王長鼎／攝影

新北市長侯友宜今天出席永和區永平國小全新彩色鋪面操場啟用剪綵並宣布永平國小地下停車場將於今年10月底啟用。記者王長鼎／攝影