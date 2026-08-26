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兒盟調查：國中生每周黏網38小時 僅3成2能分辨AI假圖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒盟今發表「2026台灣國中生手機及網路使用概況調查報告」指出，台灣國中七至九年級學生擁有個人手機的比率高達91.6%，每周上網時間38.4小時，相當於一份全職工作的周工時。圖/兒福聯盟提供
兒盟今發表「2026台灣國中生手機及網路使用概況調查報告」指出，台灣國中七至九年級學生擁有個人手機的比率高達91.6%，每周上網時間38.4小時，相當於一份全職工作的周工時。圖/兒福聯盟提供

兒少黏網衍生諸多問題，各國為此相繼研擬或頒布「16歲以下全面禁止使用社群平台」法規，立院日前也三讀通過「學校衛生法」修正案，賦予學校管理學生手機的法源。兒福聯盟今發布調查指出，台灣國中生的數位生活正出現「更早、更久、風險更多」三大警訊，91.6%已有自己手機，平均擁有第一支手機的年齡首次降至10歲以下，每周上網時間更攀升至38.4小時，相當於一份全職工作的周工時。

兒盟今發表「2026台灣國中生手機及網路使用概況調查報告」指出，台灣國中七至九年級學生擁有個人手機的比率高達91.6%，平均開始擁有手機的年齡降至9.98歲。隨著持有年齡下降，孩子們每周上網時間也從2022年30.7小時、2024年35.17小時，一路攀升至2026年38.4小時。

透過交叉分析，調查發現，10歲前就拿手機或每周黏網超過31小時的孩子，無論是在網路遭遇陌生人索取個資與騷擾，或是遭網路霸凌攻擊、遭AI惡搞與深偽性影像，機率都顯著較高，媒體識讀力也較弱。

面對孩子不斷攀升的黏網時間，家長的數位教養面臨極大挑戰。兒盟調查顯示，53.5%的國中生表示家長不會限制手機使用時間或情境，另一部分家長則依不同情境進行管理，包括約定規則、僅限周末、功課寫完或考完試後才能使用，甚至有少數家庭採取學業表現交換、科技監控或完全禁止等方式，甚至有學生表示是依家長當下心情決定，反映出部分家庭缺乏一致且明確的規範，導致手機管理成為家庭衝突的主要火藥庫。

調查進一步指出，高達三分之二、66.6%的國中生曾因手機使用與家長發生衝突，其中27.4%每月發生，15%更是每周爭吵，衝突焦點主要圍繞在手機使用時間占43.7%、作息與生活安排34.3%，以及學業影響25.8%。

除此，兒盟調查也顯示，高達42.4%國中生在社群平台上以假年齡註冊，平台內建的青少年隱私與安全防護機制形同虛設，更令人擔憂的是，高達54.8%的國中生使用社群時曾遭遇流言攻擊或看過令人不舒服的內容，其中僅有31.8%選擇向平台檢舉，而在這群嘗試檢舉的孩子中，又有35.6%認為檢舉沒效果，反映出平台把關機制的不足。

兒盟調查也進一步以AI生成假新聞圖片進行實測，發現僅有31.8%的孩子能一眼看穿、完全不相信AI假圖，甚至有15.5%的國中生對假新聞圖照單全收；數據指出，高達三成的兒少在日常接收訊息時，從未進行網站比對、查證或思考發布目的。當AI技術能以假亂真，兒少媒體識讀防線的失守，正使青少年暴露在詐騙、霸凌與數位性剝削的複合危機中。

兒盟調查指出，高達77.3%國中生反對「16歲以下社群禁令」，顯見社群早已是兒少不可或缺的社交重心。面對日益複雜的數位風險，一味禁絕無法根絕問題，第一線的家庭與校園教養，角色落實更是重中之重。

兒盟提出四大呼籲，包括盡可能延後孩子擁有第一支智慧型手機的時間、親子共同訂定手機及網路使用規範、確認孩子社群媒體註冊真實年齡並善用平台機制，以及善用工具提升數位、AI素養。

兒福聯盟 國中生

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