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影／苗栗縣公私立中小學生免費午餐 8月31日開學日上路

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣115學年度將重新開辦免費學校午餐。聯合報系資料照
苗栗縣115學年度將重新開辦免費學校午餐。聯合報系資料照

苗栗縣政府下學年將全面推動學校免費午餐，免費對象除了縣立高中及公私立國中小學生，還新增校長、導師及特教助理員，免費午餐總人數共4萬6867人，目前招標作業等各項準備工作都已就緒，開學日當天即可供餐。

苗栗縣教育處指出，去年議會開議期間縣府針對全台學校午餐進行調查，共有9個縣市提供國中小學生免費午餐，其中新竹縣還增加導師、金門縣增加教師、南投縣增加導師及午餐秘書補助。縣府研擬後，決定115學年度免費午餐補助對象增加校長、導師及特教助理員，另外一般教職員工補助10元，需自費加50元。

苗栗縣學校免費午餐的經費，一餐費用為60元，縣府、各鄉鎮市各出一半30元，估算後鄉鎮公所每學年共分攤2.5億元，縣府因必須包辦偏鄉弱勢學生60元的全額補助，加上三章一Q食材溯源履歷、廚房設備維護，每學年補助預算超過4.5億元。

教育處指出，苗栗縣學校午餐辦理方式包括公辦公營、公辦民營及外訂團膳等模式，都已完成招標。

各鄉鎮市公所補助經費部分多以30元編列，但西湖鄉加碼至55元，扣除與縣府均攤的30元，另外25元可提供鄉內各校採買水果、甜點或牛奶等額外食材。

苗栗縣實施免費學校午餐曾在2009年前縣長劉政鴻任內率先全台辦理，每年經費逾4億元，但徐耀昌接任縣長後，苗栗縣因負債嚴重而停辦，改由家長自付，近年來陸續有鄉鎮市公所自行辦理補貼，有的補助一半，也有小鄉鎮全額補助，總計有11個鄉鎮市採取補助政策。

苗栗 免費 營養午餐

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