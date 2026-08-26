翁章梁開學前視察義竹國中 翻畢冊看見青澀照片憶往事

開學倒數，嘉義縣長翁章梁今天前往義竹國中視察開學整備狀況，了解校園環境清潔、健康中心物資及營養午餐準備情形，並巡視連日豪雨對校園影響，打造乾淨安全環境。校長薛汝芳拿出第10屆義竹國中畢業紀念冊，讓「大學長」翁章梁重溫回憶，學生時期模樣十分青澀。

翁章梁在校長薛汝芳陪同下，巡視校園清潔消毒及健康中心衛生保健物資，也深入學校廚房，了解餐飲衛生管理及營養午餐供餐準備，同時關心連日豪雨校舍狀況，趕在開學前完成各項設施整備，義竹鄉公所清潔隊也到校協助清潔及消毒，打造乾淨、安全的學習環境。

翁章梁隨後走進教室，關心暑期返校自主自修的九年級學生，勉勵學子專注當下、持續充實自己，平時做好充分準備，未來機會來臨時，才能以足夠能力與自信迎接挑戰。翁章梁翻閱畢業紀念冊照片時與師生分享往事，校園氣氛輕鬆，也為開學前的校園視察增添一段溫馨插曲。

翁章梁表示，學校是完整運作的組織，從健康中心醫護人員、營養師及廚務人員，到教學、行政團隊，每個角色都各司其職，共同守護學生學習與生活，隨著開學日逼近，各校陸續進入整備期，縣府將從環境、設備、健康及餐飲等面向做好準備，讓師生安心迎接新學期。

嘉義縣長翁章梁今天視察義竹國中開學前整備進度，翻閱畢業紀念冊看見當年青澀照片。圖／嘉義縣政府提供