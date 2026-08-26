才國二就征服矽谷 鄭暉翰國際發明展摘2金還拿下「明日之星」

一頂工程安全帽，除了保護頭部，還能有預防危險功能。高雄市龍華國中資優班二年級學生鄭暉翰以「警示安全帽」及「專注力大師」進軍美國矽谷國際發明展摘下2金，並獲大會頒發個人「明日之星」大獎。

鄭暉翰表示，「警示安全帽」的誕生源自每天的生活觀察，住家附近常有下水道、建築等工程，工人得在充滿潛在危險的環境中作業，但傳統工程帽大多只能在意外發生時提供被動防護，讓他突然冒出一個念頭「能不能讓安全帽從被動防護，變成主動預警？」

有了這個想法，他著手設計，透過電子裝置偵測潛在危險並發出警示，希望讓施工人員能提早察覺風險，爭取反應時間，降低職災發生機會。

不過他說，真正做起來卻處處碰壁，如何把電子裝置裝上工程帽，又不能讓安全帽變得笨重難戴，還得兼顧穩固、安全與舒適，成了最大的考驗。

在指導老師林進雄陪伴下，師生利用課餘時間找資料、反覆討論、測試，一次次修改設計，才終於讓腦中的創意變成實體作品，這頂安全帽今年初就在IEYI世界青少年發明展台灣賽拿下銀牌，如今進軍矽谷，更上一層樓奪金。

另件金牌作品「專注力大師」關懷的是過動症兒童，鄭暉翰說，這是一款以安撫、提升專注力為概念設計的互動遊戲，可以利用手勢控制電腦音樂，透過簡單、多元的互動方式吸引注意力，達到安撫效果，讓指導老師蘇吉信大讚他的發明不只追求科技新奇，更能發揮實質作用。

龍華國中校長林建志表示，鄭暉翰最難得之處不只是具備科學邏輯與動手實作能力，而是懂得從生活找問題，無論是工安風險或思考過動症兒童的需求，他的創意並非只為競賽，而是希望真正解決問題。

林建志說，學校長期推動科學教育與創意思考，鼓勵學生從生活中觀察問題，再透過實作尋找解方，未來也將持續支持師生參與國內外科學與發明競賽。

從關懷工安風險到過動兒議題，龍華國中學生鄭暉翰勇奪美國矽谷發明展雙金，稱霸國際發明舞台。圖／高雄市教育局提供

從關懷工安風險到過動兒議題，龍華國中學生鄭暉翰勇奪美國矽谷發明展雙金，稱霸國際發明舞台。圖／高雄市教育局提供

從關懷工安風險到過動兒議題，龍華國中學生鄭暉翰勇奪美國矽谷發明展雙金，稱霸國際發明舞台。圖／高雄市教育局提供