搶救作文！今年起國一新生作文、語言都計分 雲林區高中免試入學大改

雲林區高中免試入學超額比序制度確定調整，自今年115學年度入學的國一新生起，未來參加高中免試入學時，新增「語言認證」及「寫作測驗」項目，通過本土語或英語認證可得1分，國中教育會考寫作測驗6級分可得1分，1級分也可取得0.1分，盼透過升學制度引導學校、家長及學生重視語文及寫作能力。

今年4月29日雲林區高中入學推動小組會議中，由斗六高中校長程俊堅提案，建議將國中教育會考寫作測驗納入高中免試入學超額比序，經高中、國中校長共同討論後全數通過，新制自今年入學的國一新生起適用。

石榴科技實驗學校校長林俊賢表示，大學學測相當重視寫作能力，近年各項升學考試也愈來愈強調文字表達及閱讀理解，如果國中階段不重視作文，到了高中職才開始補強，時間相對有限。

林俊賢說，他過去擔任斗六國中校長時，發現學生作文程度有待提升，因此推動校內文學獎，邀請外地作家辦理寫作營，培養學生文字表達及文學底蘊；目前在石榴國中則推動學生每周抽背2首古典詩詞，雖然初期曾有教師反對，但他認為閱讀、寫作及文學素養必須長期累積。

他指出，閱讀理解更是所有學科的共同基礎，「如果連題目都看不懂，甚至連數學都可能考不好。」尤其進入AI時代，學生除了會使用工具，更要具備清楚表達、分析及提問的能力，否則即使有AI協助，也未必能有效解決問題，因此將寫作納入高中免試入學比序有其必要性。

雲林縣教育處長邱孝文表示，現在考試大量採素養導向及跨領域命題，學生若無法理解題意，即使具備相關知識，也可能無法正確作答，語文能力提升也能帶動其他學科學習。

依新制，新增「語言認證」項目，學生通過本土語或英語認證可取得1分；「寫作測驗」則採國中教育會考作文成績，6級分為1分，5級分0.8分、4級分0.6分、3級分0.4分、2級分0.2分、1級分0.1分，未取得級分不計分。

由於教育部規定高中免試入學超額比序中，會考成績不得超過總積分30％，雲林區也同步調整「均衡學習」項目，原本健康與體育、藝術與人文、綜合活動、科技4大領域採計3項，改為4項全部採計，分數由9分提高至12分，以兼顧新制配分及制度規範。

邱孝文表示，後續將透過輔導團及課程調整，協助學校強化閱讀、寫作教學，也將運用科技工具提升學生寫作能力，讓學生不只是為了升學取得分數，更能建立未來面對學測、職業教育及AI時代所需的語文表達能力。