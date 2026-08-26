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桃園營養午餐砸28億升級 每餐補助71.3元、導師陪餐也免費

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市新學年免費營養午餐升級，每生每餐再加碼補助6元，加計3章1Q與安心食材後，菜色也同步升級，每周至少2次供應大塊肉排、1次幸福餐。聯合報系資料照
桃園市新學年免費營養午餐升級，每生每餐再加碼補助6元，加計3章1Q與安心食材後，菜色也同步升級，每周至少2次供應大塊肉排、1次幸福餐。聯合報系資料照

桃園市新學年免費營養午餐再升級，市府今宣布，115學年度起每生每餐再加碼補助6元，加計3章1Q與安心食材後，一般學校每餐補助達71.3元、偏遠學校75.3元，午餐相關總投入達28億元；菜色也同步升級，每周至少2次供應大塊肉排、1次幸福餐，並首度將7465名班級導師及專責午餐秘書全面納入免費午餐補助。

教育局表示，桃園自111學年度第2學期推動公私立國中小免費營養午餐政策，考量物價及午餐品質，112學年度起第1次調升每生每餐3元，114學年度再調升3元，115學年度開學再增加補助每生每餐6元，希望在既有供餐基礎上進一步提升品質，落實「增營養、多蛋白、幸福餐」三大目標。

教育局表示，新學年每生每餐加碼6元後，加計3章1Q與安心食材補助，一般學校每餐補助達71.3元、偏遠學校75.3元，午餐相關總投入達28億元。菜色方面，每周至少2次供應大塊肉排，包括生重100公克以上的大塊雞排、豬排，或60公克魚排，增加學生蛋白質攝取；另每周安排1次「幸福餐」，供應孩子喜愛的菜色，讓免費午餐不只吃得飽，也兼顧營養及學生喜好。

教育局表示，新學年另一項改變，是將全市公私立國中小7465名班級導師及專責午餐秘書全面納入午餐費補助，不必再自行負擔陪餐費用；市府也持續補助導師每月300元午餐指導費，讓導師在午餐時間陪伴學生用餐，同時協助維持班級用餐秩序及推動飲食教育。

教育局表示，桃園持續提高午餐食材品質，目前學校午餐3章1Q使用率達100%，每周供應3天有機蔬菜、1天產銷履歷蔬菜，並落實天天使用非基改食材；校園使用在地有機食材為六都第一，再結合農業局推廣桃園特色農產，將黑豬肉、韭菜、綠竹筍、櫛瓜、茭白筍、蘿蔔及地瓜等在地食材融入學校午餐。

為確保新學期食安，學校午餐全面使用國產3章1Q履歷認證安心食材並納入午餐契約規定，各校午餐資訊也登載於教育部午餐食材登錄平台。教育局已在8月21日前派員前往團膳業者及食材廠商，針對開學食材品項、進貨證明文件等進行稽查，並要求各校落實廚房衛生管理，確保學生開學後午餐安全。

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