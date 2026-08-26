AI時代家長新焦慮！逾7成最擔心孩子人際受傷 同理心成最重視能力

當AI、手機與社群媒體深入日常，孩子的人際互動與同理能力成為家長新焦慮。DFC台灣今日發布《AI時代家長焦慮調查》，發現超過7成家長最擔心孩子在人際互動中受傷或難以融入團體，其次是面對挫折缺乏重新嘗試的力量；面對AI時代，家長最重視的能力則是同理心、邏輯力及行動力。

《AI時代家長焦慮調查》針對全台國小三年級至國中三年級學生家長進行調查，共回收318份有效問卷，聚焦「學校教育的角色」、「家長對孩子未來的擔憂」、「AI時代孩子需要的關鍵能力」及「教育現場是否有足夠支持」等四大面向，了解AI時代下家長對孩子未來能力及學校教育的期待。

調查發現，72.6%的家長最擔心孩子「在人際互動中受傷，或難以在團體中被接納與包容」，是所有選項中比率最高的一項；其次是擔心孩子面對挫折時缺乏重新嘗試的力量，占67.9%，擔心學習進度落後則占50%。可見相較於學業表現，家長更憂心孩子在人際關係中受傷，以及面對挫折的能力不足。

面對快速變動及AI普及的未來社會，家長最重視孩子具備哪些能力？調查顯示，54.7%的家長認為「同理心」最重要，其次為「邏輯力」53.1%及「行動力」51.6%，「學習力」則占39.3%。

DFC台灣執行長許芯瑋表示，從調查結果可見，在AI普及的未來，家長關心的不只是孩子能否取得知識，更重視孩子理解他人、與真實世界互動，以及判斷資訊真偽的能力。

許芯瑋指出，過去談教育弱勢，多半想到的是經濟條件或教育資源不足，但在AI時代，也可能出現另一種「新型態弱勢」。當知識與答案愈來愈容易取得，若孩子缺乏理解他人、與人合作的能力，也可能在真實關係中，成為一座座彼此疏離的孤島。

進一步分析發現，重視「行動力」及「同理心」的家長，對學校支持不足的感受也較明顯，比率分別達65.2%及63.2%。顯示家長感受到的教育缺口，可能不只在知識學習，更包括孩子如何理解他人、回應問題及付諸行動。隨著AI愈來愈能協助取得知識，家長也愈期待學校培養科技難以取代的能力。

調查也發現，家長認為目前學校對未來關鍵能力的支持仍不足，但當進一步詢問希望學校如何培養這些能力時，63.1%的家長希望「融入既有學科」，明顯高於開設專門課程的20.6%及假期主題課程的15.3%。

DFC台灣指出，家長期待學校培養孩子的同理、邏輯與行動能力，但並不希望透過不斷加課、增加學習負擔來完成，而是希望這些能力自然融入原有課程、師生互動與日常學習。對學校與教師而言，因應AI發展的課程調整不一定是「多教一門課」，而是重新思考如何在每一門課中，讓孩子練習同理、思考，並促進彼此合作。

國家教育研究院教師、萬芳高中教師黃小萍表示，教師始終願意投入，但在教學進度、行政工作及班級經營的多重壓力下，也需要更完整的課程配套、共備時間及專業支持。她認為，推動人際學習不應增加教師負擔，而是需要由學校、家庭及制度共同合作，提供教師足夠支持，讓教師有能力陪伴每個孩子成長。

為此，DFC台灣啟動二年期「改變教育孤島計畫」，透過教師培力、課程工具、教學陪伴與支持網絡，協助老師將「同理行動」帶進日常課堂。在缺師與教育現場壓力持續升高的此刻大眾可以給予老師更多支持。