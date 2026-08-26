南投北梅國中將赴美機器人賽爭鋒 經費成難題

南投國姓北梅國中全校雖不到百人，但偏鄉小校團隊勇奪二○二六國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請補助經費，也盼各界協助。

二○二六國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽上周登場，集結全台一六五支隊伍，爭取十二月美國波多黎各世界賽資格。北梅國中八年級團隊透過模型與程式展現「搶成功文化」勇奪「未來新創家」冠軍，成功取得赴美門票。

「這張國際賽門票得來不易，卻遭遇困境。」北梅國中位處國姓和仁愛鄉交界，全校師生不到百人，雖是原住民、新住民二代等多元族群融合的偏鄉小校，仍積極推動機器人、AI與機電整合等科技課程，但鄉下學習資源有限，課程推動艱辛。

該校主任許碧蕙說，偏鄉孩子對AI、機械、程式等幾乎一無所知，且學校有設備才能授課，因此學生是從零開始建構相關知識。而程式撰寫大多是單一系統，但為精準呈現「搶成功文化」兩隊推戰船，須將兩套程式放進同一塊主機板，學生只能不斷重組與拆解，完成系統整合，還得視賽場狀況調整程式，獎項得來不易。

但校長鍾旻修說，此次奪冠，師生團隊可望於十二月五至十一日赴美參賽，卻也面臨考驗，因為赴美機票、食宿、比賽器材設備等經費甚巨，校方將向縣府申請經費，也盼民間團體或基金會等協助，讓偏鄉孩子有機會拓展全球視野。