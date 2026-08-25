低壓帶打亂馬祖海上交通 東引國中小延後開學

受西南風偏強與低壓帶影響，馬祖南竿東引交通船今天停航，原定明天開學的東引國中小，因教師在南竿研習無法及時返回，延至27日開學，並於週六補課1天。

而受海象不穩影響，原定今明兩天開航的「南北之星2號」南竿往返東引航班，今天中午臨時宣佈更改時間，南竿至東引改成明天上午9時30分開航，東引返回南竿則改至同日上午11時30分。

連江縣政府教育局今天發布訊息說明，配合離島運動會，全縣國中小提前於26日開學，並於22至24日於南竿鄉舉辦全縣教師研習課程。卻因今天南竿東引船班停航，導致參加研習的東引國中小教師無法及時返回東引，下午宣布東引國中小延後至後天（27日）開學，週六補上課1日。

東引國中小家長林先生告訴中央社記者，盼縣府考量東引交通不便，並記取此次教訓，未來若遇海象不佳時，彈性安排東引國中小教師提早返回崗位，避免因交通中斷影響學生受教權益。

除島際交通外，兩馬小三通今天受海象不佳與中國福州港口封港影響，國籍航商南北海運的中國福建黃岐往北竿白沙航班提早至下午2時返航；空中交通則受側風過強影響，南竿機場今天上午一度暫停起降，並於下午2時左右恢復起降，共5航班受影響而取消。

馬祖氣象站今天以電話回覆中央社記者，由於西南風偏強加上低壓帶影響，馬祖地區今天出現雷陣雨與強風，海面上也出現較大風浪，台灣北部海面今天浪高3至4公尺。