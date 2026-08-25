開學倒數…全台國中小還缺614名代理教師 教育部：持續媒合

距離開學不到一周，全台公立國中小目前共有614名代理教師尚未補足，針對尚未補實的學校，教育部國教署表示，將持續甄聘並透過代課、跨校合聘、退休教師協助及調整課務等方式因應，確保學生如期上課。

教育部國教署統計，截至7月23日，全台公立國中小115學年度共開出6464個正式教師缺額，最後錄取5676人，其中國小2824人、國中2852人。正式教師甄選結束後，各校再依實際缺額及師資需求招聘代理教師。

截至8月25日，目前公立國中小還有614名代理教師尚未補足，其中國小211名、國中403名。換算下來，尚未補足的代理教師約占全台國中小教師總數的0.42%，整體教師人力整備完成率約99.58%。

國教署表示，如代理教師尚未完成甄聘，仍將以持續甄聘、儘速補足所需師資為優先，並依實際需求採代課教師、跨校合聘、退休教師協助，或調整校內課務等方式因應，確保學生如期上課，也有助於減輕現有教師兼課及額外授課負擔。

國教署說，為協助地方完成開學前師資整備，自8月起每周與地方政府逐一盤點各縣市及學校代理教師甄聘進度、尚待補實情形及招聘困難，依需求協助媒合師資、行政協處，並結合民間團體擴大學校職缺資訊觸及與師資媒合機會，加速補足師資。

國教署也說，後續將持續與地方政府合作，掌握各校師資及課務整備情形，協助有需求學校補實師資，確保115學年度順利開學。