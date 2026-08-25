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新莊區福營國中管樂團 樂聲悠揚迎新生
暑假漸漸進入尾聲，不少國中陸續展開新生訓練課程，除了帶領七年級新生認識校園環境、熟悉學校生活，也希望透過各項活動，幫助學生提前適應即將展開的國中生活。新莊區福營國中也特別安排管樂團演出，讓新生伴隨悠揚樂聲展開嶄新的學習旅程。
新北市立福營國中安排別開生面的新生歡迎儀式，由校內管樂團八、九年級的同學在校門口進行演出，讓七年級新生可以伴隨著優雅的樂聲，緩解緊張的心情踏進校園；福營國中校長楊尚青表示，新生的國中生涯在華麗的音樂聲中拉開序幕，也祝福同學能夠開心學習、事事順利。
管樂團帶來多首曲目演出，相當專業、精彩，除了吸引許多學生的目光，也讓陪同的家長駐足聆聽，悠揚的樂聲，不但舒緩了新生踏入新校園的不安，也讓家長及學生們，感受到學校的用心。
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