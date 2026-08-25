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靜修中學迎光之丘師生 台日姊妹校交流共譜新篇

聯合報／ 教育事業部
靜修中學學生以熱舞及啦啦舞展現地主熱情。圖／靜修中學提供
靜修中學學生以熱舞及啦啦舞展現地主熱情。圖／靜修中學提供

台北市靜修中學日前舉辦歡迎會接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生，靜修校長蔡英華致詞時感謝光之丘師生過去對靜修交換生的照顧，也期待明年4月能在校園迎接來自光之丘的交換生，延續兩校深厚情誼。

光之丘女子高校與靜修中學淵源深厚，兩校皆由道明傳教修女會創辦，光之丘首任校長曾擔任靜修早期數學教師，奠定兩校緊密的姊妹校關係。光之丘教頭中根直木表示，兩校同源於道明會精神，靜修如同長姐、光之丘則像妹妹，即使台日文化背景不同，只要秉持共同的教育理念，兩校情誼就能持續深化。

歡迎會上，靜修以熱舞、啦啦舞展現地主熱情，光之丘則帶來北海道民謠「索朗節」炒熱氣氛；靜修日文科學生也化身親善大使，帶領日本學伴認識校園。透過語言學習、文化體驗與師生互動，台日學子不僅拓展國際視野，也讓兩校跨越國境的姊妹情誼更加深厚。

台北市靜修中學日前舉辦歡迎會，熱情接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生來訪，雙方致贈禮物。圖／靜修中學提供
台北市靜修中學日前舉辦歡迎會，熱情接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生來訪，雙方致贈禮物。圖／靜修中學提供

台北市靜修中學日前舉辦歡迎會，熱情接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生來訪。圖／靜修中學提供
台北市靜修中學日前舉辦歡迎會，熱情接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生來訪。圖／靜修中學提供

靜修日文科學生也化身親善大使，帶領日本學伴認識校園。圖／靜修中學提供
靜修日文科學生也化身親善大使，帶領日本學伴認識校園。圖／靜修中學提供

日本光之丘女子高校師生參訪靜修女中，表演北海道民謠「索朗節」。圖／靜修中學提供
日本光之丘女子高校師生參訪靜修女中，表演北海道民謠「索朗節」。圖／靜修中學提供

台日 妹妹 交換生 校園

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