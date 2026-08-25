快訊

沙德爾颱風撲台機率降！估明下半天發海警 周四、周五離台最近

11歲登《超偶》一舉擊敗冠軍朱俐靜 徐杰驚傳離世得年27歲

綠島震後！商店貨品散滿地 馬蹄橋、大白沙大量落石阻路

聽新聞
0:00 / 0:00

永年學子秀雙語力 AI助攻寫作學習

聯合報／ 教育事業部
雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，學生除了上台報告外，還要拍攝影片。圖／教育事業部提供
雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，學生除了上台報告外，還要拍攝影片。圖／教育事業部提供

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，以英文介紹雲林景點，其中，高二仁班先用英文介紹雲林布袋戲館，再以台語舞弄兩雙布袋戲偶，傳統文化結合雙語展演，掀起台下熱烈掌聲。當天國二生也列席，感受高中部的學習氛圍。

高二仁班負責操作戲偶的李松霖說，上台表演並不難，真正的挑戰是用英文與同學討論、上台報告，「一開始不習慣，但後來發現，只要勇敢說出來就好，大家都聽得懂。」他也在一次次討論中發現，自己很適合與人溝通或居中協調，並從同學的報告台風中學習，思考如何表現更好。

永年中學每年暑假都邀請聯合報開設中、英文營隊，今年國二生參加「AI賦能核心素養探索營」、國三生參加「會考寫作實戰營」，高中部則規畫全英文課程，包括「AI世代．邁向國際」青年外交美語營及英語主播營，讓不同年級學生透過主題式課程，培養表達、溝通及國際素養。

相較於高中部的大型成果發表會，國中部在班級內舉行成果分享，由各班老師點評。國二和班林旻鴻分享遭遇霸凌的經歷。他說，國一剛開學時遭同學言語霸凌，身邊也沒有朋友可以傾訴，於是尋求校長王安順協助，經過一連串協調與心理輔導後轉班。如今，他不僅與同學相處融洽，也獲得老師、同學的鼓勵。此次營隊討論「校園霸凌」議題時，他主動站出來談論這段經歷，並鼓勵同學，即使被霸凌了也不要害怕，只要循正確申訴管道尋求協助，就能獲得支持。

此外，聯合報教育事業部籌備多時的「AI寫作輔助系統」也於今年暑假正式上線，先開放國三生使用。系統運用生成式AI技術，整合「寫作批閱、數據診斷、作品策展」三大功能，打造一站式寫作教學支援平台。學生只要將寫在稿紙上的文章拍照上傳，教師即可於系統內批閱、評分，AI則依文章內容提供寫作細節建議，協助學生掌握寫作表現與改進方向。

孝班陳嗣杰強調，AI評語給得很全面，不但點出寫不好的地方，也給建議下一次該怎麼修正，例如用詞可以再精簡、第一段不要切入得太快，可以先描寫在籠子裡的情境，「我覺得AI建議得很具體」。仁班陳芷儀也認為AI批閱時講解得很詳細，寫得比較不好的地方也會提供建議修改後的句子，讓他知道要如何改進。

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，校長王安順鼓勵學生把稿子背熟，別帶著小抄上台。圖／教育事業部提供
雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，校長王安順鼓勵學生把稿子背熟，別帶著小抄上台。圖／教育事業部提供

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，高中部師生與列席觀禮的國二師生大合照。圖／教育事業部提供
雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，高中部師生與列席觀禮的國二師生大合照。圖／教育事業部提供

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，學生也將海報展示在禮堂內，讓師生欣賞。圖／教育事業部提供
雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，學生也將海報展示在禮堂內，讓師生欣賞。圖／教育事業部提供

高二仁班先用流利英文介紹雲林布袋戲館，李松霖(左)再搭配台語舞弄兩隻布袋戲偶，傳統文化結合雙語展演，掀起台下熱烈掌聲。圖／教育事業部提供
高二仁班先用流利英文介紹雲林布袋戲館，李松霖(左)再搭配台語舞弄兩隻布袋戲偶，傳統文化結合雙語展演，掀起台下熱烈掌聲。圖／教育事業部提供

寫作 英語 英文 雲林 台語

延伸閱讀

揚子中學辦文學營 從生活議題培養學生寫作力

不只學AI工具 正心中學生用科技學思辨

桃園復旦高中大學分科、學測等升學表現優 14人醫科 台大及醫34人

大學理組志願5年最大變動！寧願高分低就電機系 清大教授點出高中生跟風隱憂

相關新聞

竹縣14歲國中生遭籃球架壓死 縣府將全面清查校園設備安全

新竹縣某高職國中部籃球隊14歲陳姓男學生，20日在校內體育館遭電動油壓籃球架壓傷送醫不治，目前檢調單位已展開調查，釐清設備維護管理過程有無疏失。縣長楊文科上午在主管會報中，指示教育局務必通令各校落實高危險動作及工程作業安全管制，嚴禁學生在缺乏指導與保護下自行操作，並全面檢討防範類似憾事再發生。

嘉義縣14名新校長上任 翁章梁要求校長親自宣導遠離「喪屍煙彈」

嘉義縣115學年度第1次校長會議今天登場，今年共有11名校長榮退、12名校長連任、11名校長異動，另有14名候用校長正式派任。縣長翁章梁除期勉校長帶領校園建立正面形象，也要求新學期加強防毒教育，特別是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，校長應親自向師生宣導；新學年度起，嘉義縣國中小學生午餐也將全面免費。

台中免費營養午餐下周上路 第一周加碼3天雙主菜

台中市115學年度開始推動國中小免費營養午餐，下周一8月31日實施，台中市長盧秀燕今天宣布，為了慶祝這項政策上路，第一周將加碼菜色，5天中有3天會是雙主菜，包含第一天的雞腿，以及另外2天的蛋料理升級，讓孩子們開心吃飽。

靜修中學迎光之丘師生 台日姊妹校交流共譜新篇

台北市靜修中學日前舉辦歡迎會接待日本姊妹校「光之丘女子高等學校」師生，靜修校長蔡英華致詞時感謝光之丘師生過去對靜修交換生的照顧，也期待明年4月能在校園迎接來自光之丘的交換生，延續兩校深厚情誼。

永年學子秀雙語力 AI助攻寫作學習

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，以英文介紹雲林景點，其中，高二仁班先用英文介紹雲林布袋戲館，再以台語舞弄兩雙布袋戲偶，傳統文化結合雙語展演，掀起台下熱烈掌聲。當天國二生也列席，感受高中部的學習氛圍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。