永年學子秀雙語力 AI助攻寫作學習

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，以英文介紹雲林景點，其中，高二仁班先用英文介紹雲林布袋戲館，再以台語舞弄兩雙布袋戲偶，傳統文化結合雙語展演，掀起台下熱烈掌聲。當天國二生也列席，感受高中部的學習氛圍。

高二仁班負責操作戲偶的李松霖說，上台表演並不難，真正的挑戰是用英文與同學討論、上台報告，「一開始不習慣，但後來發現，只要勇敢說出來就好，大家都聽得懂。」他也在一次次討論中發現，自己很適合與人溝通或居中協調，並從同學的報告台風中學習，思考如何表現更好。

永年中學每年暑假都邀請聯合報開設中、英文營隊，今年國二生參加「AI賦能核心素養探索營」、國三生參加「會考寫作實戰營」，高中部則規畫全英文課程，包括「AI世代．邁向國際」青年外交美語營及英語主播營，讓不同年級學生透過主題式課程，培養表達、溝通及國際素養。

相較於高中部的大型成果發表會，國中部在班級內舉行成果分享，由各班老師點評。國二和班林旻鴻分享遭遇霸凌的經歷。他說，國一剛開學時遭同學言語霸凌，身邊也沒有朋友可以傾訴，於是尋求校長王安順協助，經過一連串協調與心理輔導後轉班。如今，他不僅與同學相處融洽，也獲得老師、同學的鼓勵。此次營隊討論「校園霸凌」議題時，他主動站出來談論這段經歷，並鼓勵同學，即使被霸凌了也不要害怕，只要循正確申訴管道尋求協助，就能獲得支持。

此外，聯合報教育事業部籌備多時的「AI寫作輔助系統」也於今年暑假正式上線，先開放國三生使用。系統運用生成式AI技術，整合「寫作批閱、數據診斷、作品策展」三大功能，打造一站式寫作教學支援平台。學生只要將寫在稿紙上的文章拍照上傳，教師即可於系統內批閱、評分，AI則依文章內容提供寫作細節建議，協助學生掌握寫作表現與改進方向。

孝班陳嗣杰強調，AI評語給得很全面，不但點出寫不好的地方，也給建議下一次該怎麼修正，例如用詞可以再精簡、第一段不要切入得太快，可以先描寫在籠子裡的情境，「我覺得AI建議得很具體」。仁班陳芷儀也認為AI批閱時講解得很詳細，寫得比較不好的地方也會提供建議修改後的句子，讓他知道要如何改進。

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，校長王安順鼓勵學生把稿子背熟，別帶著小抄上台。圖／教育事業部提供

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，高中部師生與列席觀禮的國二師生大合照。圖／教育事業部提供

雲林永年中學日前舉辦高中部「邁向國際」英語營成果發表會，學生也將海報展示在禮堂內，讓師生欣賞。圖／教育事業部提供