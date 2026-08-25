竹縣14歲國中生遭籃球架壓死 縣府將全面清查校園設備安全

新竹縣某高職國中部籃球隊14歲陳姓男學生，20日在校內體育館遭電動油壓籃球架壓傷送醫不治，目前檢調單位已展開調查，釐清設備維護管理過程有無疏失。縣長楊文科上午在主管會報中，指示教育局務必通令各校落實高危險動作及工程作業安全管制，嚴禁學生在缺乏指導與保護下自行操作，並全面檢討防範類似憾事再發生。

楊文科表示，針對這起憾事，教育局務必通令新竹縣各校務必落實各項高危險性動作及工程作業的安全管制，嚴禁讓學生在缺乏指導與保護的情況下自行操作，希望各校全面檢討，記取這一起不幸事件的痛，不要讓類似事件再次發生。

教育局長蔡淑貞也對此表示，針對事件原因與責任歸屬，目前檢調單位已深入調查，釐清設備維護管理過程是否存在疏失。縣府絕不護短，除全力配合檢調釐清案情外，行政內部也將進行嚴格調查。

同時，教育局已指示全縣各校全面展開大型運動設施設備的管理維護，要求學校落實操作管理規範、定期檢修並建立安全履歷，嚴防憾事再次發生，全力維護校園安全環境。