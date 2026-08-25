台中免費營養午餐下周上路 第一周加碼3天雙主菜

台中市115學年度開始推動國中小免費營養午餐，下周一8月31日實施，台中市長盧秀燕今天宣布，為了慶祝這項政策上路，第一周將加碼菜色，5天中有3天會是雙主菜，包含第一天的雞腿，以及另外2天的蛋料理升級，讓孩子們開心吃飽。

盧秀燕今天上午主持市政會議，表示8月31日是台中市首次辦理免費營養午餐，過去只有補助全市約2萬名弱勢家庭兒童，115學年度起擴及公私立國中小與弱勢家庭高中職學生，大概有24萬人受惠，全年經費約40億元，市府已經準備了好幾個月。

盧秀燕宣布，為了讓孩子迎接免費午餐，中市府額外加碼全國唯一的「開學第一周3天雙主菜」，一般來說午餐菜色是三菜一湯或四菜一湯，只有一道主菜，其他是配菜，第一周為了讓大家開心吃飽，特別加碼3天雙主菜，第一天是台式大雞腿，更有慶祝感，另外2天是蛋料理升級。

盧秀燕指出，為了這次加碼，市府額外支出2080萬元經費，已經做了相關整備；要再次強調，免費的是費用，不能打折的是品質，市府提供的是經費，孩子們享受的是健康愉快，請相關局處、各級學校做好協調工作。

盧秀燕補充，還有一項8月31日起加碼的政策，是今年元旦開始實施的台中有鈣讚，新學年度增加三大類適用對象，包含私立國小學生、2到12歲設籍台中但沒有就學的孩子，以及父母設籍台中但不在台中讀書的孩子；另外，之前是學期中提供，之後擴大到全年都可以兌換牛奶，預估27萬人受惠、一年編列3.6億元。