快訊

前天稱預算刪減電話勘災 卓榮泰今現身屏東：早已安排勘災行程

台積電與金控雙雄聯手反撲 台股開低走高收漲407點

指南宮大火消防員忙到上午才返隊 曝熱浪逼臉「殿前石獅燒到爆裂」

聽新聞
0:00 / 0:00

義縣14名新校長上任 翁章梁要求校長親自宣導遠離「喪屍煙彈」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣開學防毒升級，翁章梁要求各校校長親自宣導「喪屍煙彈」危害。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣開學防毒升級，翁章梁要求各校校長親自宣導「喪屍煙彈」危害。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣115學年度第1次校長會議今天登場，今年共有11名校長榮退、12名校長連任、11名校長異動，另有14名候用校長正式派任。縣長翁章梁除期勉校長帶領校園建立正面形象，也要求新學期加強防毒教育，特別是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，校長應親自向師生宣導；新學年度起，嘉義縣國中小學生午餐也將全面免費。

會議今天邀集高中、國中及國小校長、聘任督學及候用校長等約180人參加。翁章梁表示，教育是嘉義縣最重要的投資，也是縣政建設的關鍵基礎，希望職務異動及新任校長發揮專業能力，營造良好校園氛圍，獲得師生及家長認同。

翁章梁說，為落實學生健康照顧並減輕家長負擔，115學年度起國中小學生午餐將全面免費，縣府也同步推動多項教育政策，包括調整國小行政組織、提高校長健康檢查補助，以及補助26所高中、國中辦理晚自習夜間人力專案經費，並持續改善校園環境，整修體育及環境教育場館。

翁章梁也以8月5日正式揭牌的排路華德福教育實驗國民小學為例，這所學校由具有70年歷史的偏鄉分校轉型，並吸引北部家長移居嘉義，認為這項轉變呈現偏鄉學校透過特色教育尋找新定位的可能性。

面對即將開學，翁章梁也要求各校落實「友善校園週」防毒宣導。本學期主題為「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯：不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助」。俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯已於今年6月27日改列第一級毒品，具有高度成癮風險，且可能偽裝於電子煙中，他要求校長在校內集會親自向師生宣導，提高學生辨識及防範能力。

教育處長李美華表示，嘉義縣持續為「嘉義囝仔」搭建通往世界的橋梁，未來將強化校長專業領導、激發教師教學熱情，並持續推動新課綱素養導向教學。

嘉義縣長翁章梁出席校長會議，縣府全面實施免費午餐與升級硬體。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁出席校長會議，縣府全面實施免費午餐與升級硬體。圖／嘉義縣政府提供

翁章梁 喪屍煙彈 校長

延伸閱讀

嘉義縣今年11名校長退休皆年僅5旬 教育人才流失引恐慌

逃離高壓 年輕校長掀搶退潮

竹北十興國小校長徐發斌 奉獻教育40載獲「師鐸獎」

高雄國小教師墜樓爆「被調校」 原校長還原爭議：從未要求

相關新聞

台中免費營養午餐下周上路 第一周加碼3天雙主菜

台中市115學年度開始推動國中小免費營養午餐，下周一8月31日實施，台中市長盧秀燕今天宣布，為了慶祝這項政策上路，第一周將加碼菜色，5天中有3天會是雙主菜，包含第一天的雞腿，以及另外2天的蛋料理升級，讓孩子們開心吃飽。

義縣14名新校長上任 翁章梁要求校長親自宣導遠離「喪屍煙彈」

嘉義縣115學年度第1次校長會議今天登場，今年共有11名校長榮退、12名校長連任、11名校長異動，另有14名候用校長正式派任。縣長翁章梁除期勉校長帶領校園建立正面形象，也要求新學期加強防毒教育，特別是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，校長應親自向師生宣導；新學年度起，嘉義縣國中小學生午餐也將全面免費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。