義縣14名新校長上任 翁章梁要求校長親自宣導遠離「喪屍煙彈」

嘉義縣115學年度第1次校長會議今天登場，今年共有11名校長榮退、12名校長連任、11名校長異動，另有14名候用校長正式派任。縣長翁章梁除期勉校長帶領校園建立正面形象，也要求新學期加強防毒教育，特別是俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，校長應親自向師生宣導；新學年度起，嘉義縣國中小學生午餐也將全面免費。

會議今天邀集高中、國中及國小校長、聘任督學及候用校長等約180人參加。翁章梁表示，教育是嘉義縣最重要的投資，也是縣政建設的關鍵基礎，希望職務異動及新任校長發揮專業能力，營造良好校園氛圍，獲得師生及家長認同。

翁章梁說，為落實學生健康照顧並減輕家長負擔，115學年度起國中小學生午餐將全面免費，縣府也同步推動多項教育政策，包括調整國小行政組織、提高校長健康檢查補助，以及補助26所高中、國中辦理晚自習夜間人力專案經費，並持續改善校園環境，整修體育及環境教育場館。

翁章梁也以8月5日正式揭牌的排路華德福教育實驗國民小學為例，這所學校由具有70年歷史的偏鄉分校轉型，並吸引北部家長移居嘉義，認為這項轉變呈現偏鄉學校透過特色教育尋找新定位的可能性。

面對即將開學，翁章梁也要求各校落實「友善校園週」防毒宣導。本學期主題為「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯：不依托、不嘗試、不隱瞞、要求助」。俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯已於今年6月27日改列第一級毒品，具有高度成癮風險，且可能偽裝於電子煙中，他要求校長在校內集會親自向師生宣導，提高學生辨識及防範能力。

教育處長李美華表示，嘉義縣持續為「嘉義囝仔」搭建通往世界的橋梁，未來將強化校長專業領導、激發教師教學熱情，並持續推動新課綱素養導向教學。