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全校不到百人！北梅國中獲WRO赴美代表權 旅費成難題

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供

南投國姓北梅國中全校雖不到百人，但偏鄉小校團隊勇奪2026 WRO（World Robot Olympiad）國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。

2026年WRO國際奧林匹亞機器人暨MARC AI全國總決賽，20日（四）於台中嶺東科技大學登場，匯集全台各地165支隊伍、近千名頂尖選手，歷經4天不同組別與賽事競逐，爭取代表台灣參加12月在美國波多黎各的WRO世界賽資格。

北梅國中八年級學生團隊呼應今年大會「機器人遇見文化」（Robots Meet Culture）主題，結合國姓在地「搶成功推戰船文化」，組裝模型結構將程式寫入控制系統，巧妙展現科技與人文的對話，成功在「未來新創家」項目奪冠，取得赴美門票。

「這張國際賽門票得來不易，卻遭遇困境。」北梅國中指出，該校位於國姓鄉和仁愛鄉交界，全校師生不到百人，其中原住民學生逾6成，也有新住民二代，雖是多元族群融合的偏鄉小校，近年仍積極推動機器人、AI與機電整合等科技課程。

此次獲獎的學生團隊就是從最初對程式與機械一無所知，歷經無數次失敗、拆解與重組，展現出卓越的專注力與問題解決能力，一舉在WRO暨MARC AI全國賽奪冠，可望於12月5至11日赴美國參賽，師生團隊期待，卻也面臨現實考驗。

北梅國中校長鍾旻修說，獲獎團隊期待代表國家比賽，也讓國際看見家鄉傳統文化，但要去美國的機票、食宿、比賽器材設備等經費甚鉅，負擔沉重，校方將向縣府申請經費，也盼民間團體或基金會等協助，讓偏鄉孩子有機會拓展全球視野。

北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供

北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供

北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供

北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供

北梅國中師生團隊勇奪2026 WRO暨MARC AI全國總決賽「未來新創家」項目第一，將代表我國赴美參賽，卻遭遇經濟困境，校方將向縣府申請經費，也盼各界協助。圖／北梅國中提供
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