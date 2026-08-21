新北啟動全國首座 AI 課程中心 侯友宜：AI 時代更重品德適性教育

新北市政府21日舉行「新北市115學年度第1學期公私立學校校長會議」，由新北市長侯友宜與全市362位高中職、國中小校長啟動全國首座「AI課程示範中心」；該中心以錦和高中為基地，打造幼兒園至高中AI課程與學習資源的一站式平台。侯友宜感謝教育界夥伴無私奉獻，並強調在AI科技發展的同時，更需要品德與適性教育指引孩子的人生。

侯友宜表示，面對AI時代的趨勢，學校在教導孩子善用科技的同時，更應扎根優良品德，自己這16年來，最重視的就是品德及適性教育，良好的品德教育能帶學生找到人生的方向，感謝校長始終用溫暖、關懷的態度帶領師生，也勉勵繼續幫助學子建立堅毅、勇敢、自信、負責的態度，才經得起挫折與考驗，找到人生的價值。

侯友宜也提到，新北市的教育預算從他上任首年的550餘億元，大幅成長至今年度的870億元，總計增加315億元，增幅高達57%，預算規模冠居全國，展現新北市對教育資源投入的強力支持。

教育局說明，近年全面推動數位轉型，教育局已建置逾650個AI智慧機器人，減輕教師與行政人員負擔；成立AI教育倫理審查委員會，訂定人工智慧使用補充規定及四級風險管理機制；出版《新北市數位品德教學指引》，兼顧數據公平、資安防護與數位倫理。未來將持續善用AI提升行政與教學效能，深化品德教育與多元適性發展，讓孩子在掌握未來能力的同時，也能建立正確價值、找到自己的方向，共同打造智慧、溫馨且具前瞻力的新北校園。