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嘉義縣今年11名校長退休皆年僅5旬 教育人才流失引恐慌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣今年11名退休校長年紀僅50多歲，有議員今在議會臨時會提出擔憂，教育人才流失迅速，教學現場恐出現經驗斷層。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣今年11名退休校長年紀僅50多歲，有議員今在議會臨時會提出擔憂，教育人才流失迅速，教學現場恐出現經驗斷層。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣今年有11名國中小校長退休，年齡均僅有50多歲，引起外界震驚，縣長翁章梁7月底參加布達交接典禮時驚嘆「今年退休的校長都比我年輕」，引起台下一片笑聲。有議員今天在議會臨時會質疑，現在校長只要符合退休資格，就急著要申請退休，應推動久任改革及獎勵辦法。

嘉義縣今年有11名校長退休，包括大吉國中校長邵冰瑩、民雄國中校長吳敏男、布袋國小校長劉威志、復興國小校長黃美智、過路國小校長張寶宗、忠和國小校長連國欽、大有國小校長李明政、隙頂國小校長闕菊𡣺、大林國小校長謝金能、山美國小校長洪榮正及和睦國小校長蔡淑玲。

議員何子凡今天質詢說，過去常說「考上老師叫上岸」，如今卻變成「考上老師是跳入苦海，只有退休才是上岸」，這些退休校長年僅50多歲，教學經驗豐富，是教育中堅力量，縣府栽培他們從主任升任校長，但大家一滿退休資格，就急著要馬上退休，盼重視背後原因。

何子凡說，雖然教師退休涉及整體教育環境及制度問題，但地方政府仍應積極面對，檢討現有主任及校長的遴選、培訓機制，並研議獎勵制度鼓勵主任、校長久任，留住具經驗的校長，也讓儲備校長能順利接棒，避免校長退休潮造成行政經驗斷層，影響校務推動及學生受教權益。

翁章梁說，許多校長退休後仍投入教育工作，例如加入輔導團，持續協助各校處理教育及校務問題，以不同方式在教育現場持續貢獻。他並不反對鼓勵校長久任，但校長退休後如何接班，以及新一代校長如何培養及派任，整體培育及遴選機制確實非常重要。

嘉義 恐慌 退休

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