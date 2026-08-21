嘉科實中女高中生把自主學習變策展 創作情緒小怪獸當成長旅伴

嘉義市嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」，上午舉行別開生面藝術展，17歲嘉科實中女高中生涂芳瑜策展的「Between｜之間」，將高中自主學習計畫化為真正面向社會公共展覽，以「情緒」為主題，透過平面設計、文字、角色創作、空間裝置及互動體驗，把難以言說內在感受具象化，邀請觀眾走進情緒，也重新看見自己。展期至9月12日，開幕現場除嘉科實中校長、師生外，前立委張啟楷、多名市議員及議員參選人、文化局長謝育哲等到場支持，氣氛熱絡。

涂芳瑜就讀嘉科實中，展覽源自高二下學期自主學習計畫。她沒有把學習成果停留校內發表，而是從自身生命經驗及情緒感受出發，經歷研究、創作、策展、空間規劃等過程，最終將作品搬進歷史場域，轉化成一場公共展覽。她表示，成長過程，每個人都會面對壓力、焦慮、挫折甚至崩潰，但這些情緒往往難以被說出口，希望透過展覽讓情緒「被看見、被理解、被接納」，也讓觀眾在觀看作品的過程中，找到與自身經驗產生連結的片刻。

展覽依照情緒流動規畫「壓力、焦慮、崩潰、偽裝、平靜、理解、希望」7個展區，從壓力累積、思緒拉扯與情緒爆發開始，逐步走向喘息、理解與重新前行。觀眾不只是觀看作品，而是沿著空間動線走過一段情緒旅程。涂芳瑜以AI輔助圖像創作，為7種情緒設計專屬的「情緒小怪獸」，將抽象情緒轉化為具體角色。她強調，這些小怪獸並不是需要被消滅的敵人，而是陪伴人成長的旅伴，希望以更親近的方式，讓人理解自己情緒。

展覽最後設置互動留言區，邀請觀眾留下自己的感受，讓作品不再只是創作者個人的生命故事，成為觀眾與自己、與他人對話的公共空間。謝育哲表示，嘉市近年持續推動文化資產保存與活化，希望歷史場域不只是保存建築，更能成為教育、藝術與公共交流的平台。「Between｜之間」選擇舊監宿舍群展出，讓青年創作走進歷史空間，為文化資產注入新的生命，展現教育、文化與地方創生結合可能性。

涂芳瑜擁有卓越藝術創作才華，父親是嘉縣建築師公會理事長涂志明，除投入藝術創作，參與青年志願服務、團隊實踐及自主研究，投入營隊策劃及公共服務。她曾獲第26屆台新志工菁英獎奉獻獎、國際崇她嘉義社菁英獎崇她傑出獎、全國小論文比賽優等，以及全國旅遊文學明信片比賽銅獎等；8月，她以青年代表身分與青年發展署長陳雪玉等人赴泰國曼谷交流參訪。

嘉義市嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」，上午舉行別開生面藝術展，17歲嘉科實中女高中生涂芳瑜策展的「Between｜之間」，將高中自主學習計畫化為真正面向社會公共展覽。記者魯永明／攝影

嘉義市嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」，上午舉行別開生面藝術展，17歲嘉科實中女高中生涂芳瑜策展的「Between｜之間」，將高中自主學習計畫化為真正面向社會公共展覽。記者魯永明／攝影

嘉義市嘉義舊監宿舍群「矯正塾1921」，上午舉行別開生面藝術展，17歲嘉科實中女高中生涂芳瑜策展的「Between｜之間」，將高中自主學習計畫化為真正面向社會公共展覽。記者魯永明／攝影