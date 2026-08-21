台灣設計展9月桃園登場 都發局邀學生打造未來城市模樣

2026台灣設計展下個月將在桃園登場，桃園市都發局與在地學生合作，透過3D列印及模型將自己對未來城市的想像與期許具像化，作品「2040桃園理想生活圈」將於設計展展出。

都發局近日邀請國小到大學共30名學生，依不同年齡與學習階段安排生活圈議題，引導學生思考未來桃園需要什麼樣的住宅、交通、公園、教育空間與公共服務；過程中，學生普遍希望桃園未來生活便利，道路四通八達，也希望有更多藝文及休憩空間。局長江南志則介紹大眾捷運導向發展（TOD）概念，介紹TOD如何整合交通、居住與公共服務。

都發局表示，此次活動作品及訪談內容將於2026台灣設計展A02「城市脈搏．跳動未來」展區呈現，讓參展民眾看見孩子與青年對2040桃園的期待，也讓設計展成為城市與下一代共同對話的平台。

2026台灣設計展下個月在桃園登場，都發局邀學生打造未來城市模樣。圖／桃園市都發局提供

2026台灣設計展下個月在桃園登場，都發局邀學生打造未來城市模樣。圖／桃園市都發局提供

2026台灣設計展下個月在桃園登場，都發局邀學生打造未來城市模樣。圖／桃園市都發局提供

2026台灣設計展下個月在桃園登場，都發局邀學生打造未來城市模樣。圖／桃園市都發局提供