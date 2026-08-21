新竹新科國中特色垂降闖關！新生化身勇者破關 實踐「Thinker」精神

新竹市新科國中位於新竹科學園區旁，許多竹科人才都落腳於此，對孩子的教育期待很高。該校五年內連獲閱讀磐石、教學卓越金質兩大教育界重要獎項，辦學實力備受肯定。為協助七年級新鮮人順利銜接國中生涯，新科國中這兩天舉辦新生訓練，以獨樹一格的「戶外特色闖關」為主軸，將校園體驗教育發揮得淋漓盡致。

新科國中指出，這場新生訓練不走傳統單向宣導路線，而是將校園轉化為極限挑戰場。最具特色的「勇者闖關」活動，結合學校獨有的探索教育場域，規畫攀岩、走繩、滑降、跑酷、定向越野、領導力培養及校景辨識等關卡，今年更首度引進「垂降」體驗，掀起全場最高潮。

新科國中說，特色闖關每個關卡都有不同的學習目標，攀岩鼓勵學生鍛鍊自我、堅持到底；走繩與探索強調夥伴間的互助合作；滑降及新增的垂降則引導學生勇於面對挑戰、突破自我；跑酷訓練反應能力；定向與校景辨識協助學生熟悉校園；領導關卡則透過任務讓學生體會溝通、協調與團隊合作的重要性。

參與活動的學生也對闖關活動留下深刻印象，有學生開心分享「每個關卡都超級好玩，好像把遊樂場刺激的項目全部玩過一輪，雖然跑來跑去揮汗如雨，可是超有成就感的啦！」

開訓典禮中，新科國中校長林燕玲也向新生分享新科國中的學生圖像「Be a Thinker」，期許每一位新科新鮮人都能培養獨立思考的能力，勇於探索、主動學習，在面對問題時懂得思考與判斷，逐步找到屬於自己的方向。

學校各處室主任也分別從學習態度、正向價值思考、時間分配、網路使用安全、健康運動習慣、心理情緒及勇於挑戰自我等面向，給予新生實用的國中生活提醒，同時介紹學校多元的特色課程，幫助新生更快認識未來三年的學習環境。

此外，學校特別邀請專業又幽默的講師胡瑋翰，透過生動演講及趣味互動遊戲，營造輕鬆歡樂的氣氛，讓新生在遊戲中學習「選擇專注」、「人際互動」及「堅持到底」的精神，也為新生訓練留下深刻而有趣的回憶。

林燕玲表示，新生訓練不只是讓學生「認識學校」的活動，更希望透過真實的挑戰情境，讓學生在行動中學習，在合作中成長，在面對困難時培養勇氣與韌性。從初次踏入校園時的陌生與忐忑，到活動中彼此加油、互相協助，再到完成任務後的成就感，兩天的新生訓練見證了學生逐漸建立自信、融入團體的過程。

兩天活動最後於結訓典禮中畫下句點，學校也準備豐富的「新生禮」送給每一位新生，內容包含筆記本、筆、尺、螢光筆、橡皮擦及毛巾等實用物品，將學校對新生的祝福化為實質的心意，期盼學生將這份祝福帶進未來三年的學習生活。

校長林燕玲（右）表示，新生訓練不只是讓學生「認識學校」的活動，更希望透過真實的挑戰情境，讓學生在行動中學習，在合作中成長，在面對困難時培養勇氣與韌性。圖／新科國中提供

為協助七年級新鮮人順利銜接國中生涯，新科國中這兩天舉辦為期兩天的新生訓練，以獨樹一格的「戶外特色闖關」為主軸，將校園體驗教育發揮得淋漓盡致。圖／新科國中提供