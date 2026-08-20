香山高中志道樓連接空橋鋼構鏽蝕鋪面劣化 竹市府市款全額改善

新竹市香山高中志道樓連接走廊（空橋）串聯校內教學及行政空間，是師生日常重要通行動線，因使用多年出現鋼構鏽蝕、採光罩破損、雨天廊道濕滑及鋪面劣化等情形，市府接獲學校反映，並協助爭取中央補助，由於中央補助尚未核定，加上校內師生有通勤需求，市長高虹安今宣布市府會用市款全額支應，並納入116年度學校預算案，目前正協助學校辦理前置作業，待預算完成法定程序後推動改善。

高虹安說，香山高中志道樓外部連接走廊鄰近香山濕地，長期受海風及鹽分影響，鋼構及金屬構件已有鏽蝕情形，另有頂棚採光罩破損、鋪面劣化等問題。該走廊銜接志道樓與據德樓，也是國中部學生前往依仁樓電腦教室、理化實驗室等場所的重要動線，使用頻率高，改善具有安全及教學使用必要性。市府持續協助學校盤點改善需求及所需經費，兼顧校園安全與教學使用需求。

高虹安說明，市府持續關注學校校園環境及設施設備改善需求，香山高中校長洪碧霜及家長會長彭凱諺反映志道樓外部連接走廊修復需求後，教育處即派員到校現勘，並協助學校爭取中央補助，自114年起函報教育部國教署申請補助，115年5月再次提出申請。考量中央補助尚未核定，且該走廊為師生重要通行動線，市府最終拍板以412萬元市款全額支應，納入116年度學校預算案，並協助學校提前辦理相關前置作業。

她說，這次改善工程將針對鋼構鏽蝕處理、欄杆及行走鋪面改善、採光罩整建更新等項目進行改善，從結構安全、遮雨功能及通行環境等面向提升整體使用品質。後續116年度預算仍須依程序送新竹市議會審議，教育處將同步協助學校辦理前置規畫。

香山高中校長洪碧霜表示，志道樓連接走廊是校內重要通行動線，串聯教學、行政及學生輔導等空間，學生前往圖書館、電腦教室、理化實驗室及體育館等場所時經常使用，使用頻率相當高。感謝高虹安及教育處重視學校師生需求並協助推動改善，學校也將配合後續預算及採購程序辦理相關前置作業，期盼工程順利推進。

教育處補充，市府持續投入資源支持香山高中校園建設，2023年至今年以市款投入校園設施設備改善及老舊校舍整建等工作，累計達3億6278萬6058元，其中包含市款全額補助體育館（博雅樓）老舊校舍拆除重建工程，並持續改善通學廊道、校園設施設備及學習環境。

香山高中志道樓外部連接走廊鄰近香山濕地，長期受海風及鹽分影響，鋼構及金屬構件已有鏽蝕情形，另有頂棚採光罩破損、鋪面劣化等問題。圖／新竹市政府提供