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少子化衝擊 台南砸24.7億拚AI教育、校園智慧化

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今在校長會議中宣布未來3年投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」，持續提升校園數位與AI教學環境。圖／南市教育局提供
台南市長黃偉哲今在校長會議中宣布未來3年投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」，持續提升校園數位與AI教學環境。圖／南市教育局提供

迎接115學年度開學，台南市教育局今舉辦115學年度第1學期高級中等學校暨國民中小學校長會議，會中，市長黃偉哲宣布加碼教育投資，規畫3年投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」，全面提升校園學習與教學環境。

根據教育局統計，台南市115學年度國小新生總人數為1萬2882人；國中新生總人數達1萬4724人，新學年度國小新生1人學校共計有3所，分別是白河區內角國小、東山區吉貝耍國小及後壁區新嘉國小。

黃偉哲表示，新學年度將持續深化科技與數位融入教學，除推動各校善用AI學習平台，透過數據掌握學生學習狀況、落實差異化教學，同時分年補助各校至少1間電腦教室升級AI算力PC；同時推動「一校一科技主題」，發展機器人、Scratch或無人機特色課程等。

此外，全面補助公私立國中小學生及市立高中、國中小導師營養午餐，每餐56元；公立幼兒園午餐及點心費一般地區由每日90元提高至95元、偏遠地區提高至105元，差額由中央及市府吸收，不增加家長負擔，教師節禮金也由600元提高至1000元。

教育局表示，面對生成式AI快速發展，學校除強化科技應用，也要培養學生媒體識讀、資訊判讀及數位表達能力，並持續推動英語認證及國際交流，另外，呼籲各校開學前應做好防疫準備，落實腸病毒、流感及新冠肺炎防治，針對新學年度友善校園周，則應以「拒絕一級傷害，遠離依托咪酯」為主題，加強反毒教育。

教育局也提到，今年6月因豪雨受災的君恩樂器有限公司，業者災後復原之際仍捐贈口風琴263組、八音按鐘9組及八音音磚68組，提供國小及幼兒園使用，今也由市長黃偉哲頒發感謝狀，肯定企業支持校園音樂教育。

台南市教育局今舉辦115學年度第1學期高級中等學校暨國民中小學校長會議，市長黃偉哲宣布加碼教育投資，規畫3年投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」，全面提升校園學習與教學環境。圖／南市教育局提供
台南市教育局今舉辦115學年度第1學期高級中等學校暨國民中小學校長會議，市長黃偉哲宣布加碼教育投資，規畫3年投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」，全面提升校園學習與教學環境。圖／南市教育局提供

少子化 台南 校園

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