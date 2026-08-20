黃偉哲：南市將投入24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」

迎接115學年度，台南市長黃偉哲今天宣布，115年至118年將投入新台幣24.7億元推動「生生有平板、校校智慧學」；新學年度也將擴大營養午餐補助，打造完善教學環境。

黃偉哲今天在115學年度第1學期高級中等學校暨國民中小學校長會議指出，將超前布局AI PC及生生有平板，透過種子教師培訓深化AI融入教學，且持續推動光電風雨球場、班班有冷氣及儲能等建設，提升校園環境和教學品質。

黃偉哲表示，面對營養午餐全面免費政策，市府將確保既有94%公辦自辦供餐品質，兼顧營養與食安。

市府說明，新學年度將持續深化科技與數位融入教學，協助教師運用AI學習平台，透過數據掌握學生學習狀況，落實差異化教學，縮短學習落差。

此外，市府將分年補助各校至少一間電腦教室升級為AI算力PC，全面推動「一校一科技主題」，由各校發展機器人或無人機等特色課程，且加強媒體識讀、資訊判讀、數位表達、英語與國際交流。

市府表示，新學年度將全面補助公私立國中小學生及市立高中、國中小導師營養午餐，另提高教師節禮金，並規劃116學年度起在一定規模以上國中小增設副組長，減輕教師兼任行政負擔。