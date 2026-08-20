跨國鏈結共學 新北國際教育四堂課引領2萬學子拓展世界觀

新北市推動跨國共學，自民國110年起透過線上共學、實體互訪及跨國合作課程，共289所國中小導入「國際教育四堂課」，至今累計近2萬名學生參與國際交流，另有逾9千名名國際志工及國際學伴來台交流。從線上認識彼此，到實際走進海外校園一起上課、體驗生活，讓學生在真實互動中練習溝通、理解文化差異，拓展國際視野。

新北教育局表示，國際交流不只是出國參訪，更要回到課程與學生學習。新北鼓勵學校依課程特色規劃交流內容，並透過國際扶輪、地方政府及大專校院等資源協助媒合海外夥伴，從視訊共學、跨國合作課程延伸至實體互訪與入班學習，讓學生不只「看見國外」，更能與不同國家的同儕一起討論、合作，在實際交流中培養跨文化理解與溝通能力。

鼻頭國小透過台北市101扶輪社牽線，先與日本玄海町線上交流，再前往肥前小學及玄海未來學園，和當地學生一起上課，並參與淨灘、野外炊飯等生活體驗。五年級簡呈羽同學分享，雖然彼此語言不同，仍能透過翻譯機和平板聊天，未來也想把鼻頭的石花凍和百合花介紹給日本朋友，從分享家鄉特色開始，讓彼此有更多認識與交流。

新北教育局表示，近8年投入約2300萬元，補助39校改善國際交流及教學空間。樟樹國際實中更新視訊設備，設置世界城市時鐘、時區及國際教育意象牆，並與美國、法國、日本及肯亞等國交流；永平高中於圖書館建置國際教育學習空間，結合5G VR、SDGs主題牆及分組討論區，提供學生探索國際議題、進行課程交流及接待姊妹校使用。

除完善校園交流環境，新北市也串聯地方政府及大專校院資源，協助學校拓展海外合作對象。板橋區公所曾帶領溪洲、樂利、土城及中園國小校長赴日本熊本縣山鹿市交流；國立臺灣師範大學林伯修教授協助新林國小、石門實中等校連結日本學校及同榮國小接觸福岡體育交流資源；國立臺北教育大學陳嘉煥助理教授則協助新北與日本鹿兒島縣鹿屋市建立教育合作關係，增加學校跨國交流機會。

教育局說明，國際交流最重要的不是去了哪裡，而是孩子學到什麼。學生透過與不同國家的同儕一起上課、討論及生活，不僅練習語言，也能接觸不同的生活方式與觀點。未來將持續連結海外教育資源，增加學生參與國際交流機會，讓更多新北孩子從校園出發與世界共學，培養國際理解與行動力。