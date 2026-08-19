揚子中學辦文學營 從生活議題培養學生寫作力

雲林揚子中學日前為國三生舉辦文學營，邀請聯合報寫作教室講師入校指導寫作技巧，並引導學生從聯合國永續發展目標（SDGs）思考環境汙染、食物浪費、氣候變遷等議題，將生活經驗轉化為寫作素材。

國三甲班陳鼎元從小跟著父母到海邊看風景、撈蛤蠣，他說，近幾年海邊垃圾越來越多，蛤蠣卻越來越少，親身感受到環境變化，因此對老師課堂上談到的環境議題特別有感。

國三丁班林柏叡原以為「SDGs議題離我很遙遠」，但看了老師準備的影片、照片後，才發現環境污染、食物浪費及氣候變遷都真實存在於日常生活，也更懂得如何將生活觀察融入寫作。

陳鼎元與同班黃毓宸不約而同表示，文學營最大的收穫是學會選材，以及掌握作文開頭與文字精簡技巧。過去看到題目就直接下筆，較少思考如何取材，開頭也容易寫得冗長；經過老師指導後，黃毓宸學會用精簡文字切入主題，陳鼎元則懂得如何透過「華麗開場」的方式吸引閱卷者目光。

校長陳羿彣表示，雲林國中教育會考免試入學分發不計作文成績，在升學導向下，作文容易被忽略，但揚子中學仍將閱讀與寫作視為重要能力，每年為國三生舉辦文學營，邀請校外講師傳授寫作技巧，讓學生有機會接觸不同的寫作觀點與方法。

國三丁班王妍晳則感謝學校舉辦文學營，讓學生不必另外到校外補習，也能接受專業的寫作指導。她說，不同老師各有專長，教學活潑、內容豐富，不僅拓展視野，也讓自己更了解如何寫出完整且具吸引力的文章。

陳羿彣指出，國中、高中六年是學生建立能力的重要階段，學校除了課業，也應提前為孩子未來所需的能力做好準備。揚子從國一開始每周安排五天、每周100分鐘英聽訓練及單字加強課程，營造校園處處學英文的環境；中文閱讀寫作則透過六年一貫閱讀教材與年度文學營，逐步培養學生的閱讀、思辨及表達能力。近兩年會考作文也有3至4名學生取得滿級分，高中部學生在教育部小論文比賽也有不錯表現。

除了學業，陳羿彣也重視品格與服務學習。他表示，揚子學生除了熱情有禮，也樂於參與營隊、社區老人據點服務，每年媽祖遶境期間也會擔任志工，回饋社會。揚子創校63年來，逐步形塑「學業成績與品格教育同等重要」的校園文化，他期許學生在校期間學習付出與服務的意義，未來都能以身為揚子人為榮。

雲林揚子中學日前為國三生舉辦文學營，邀請聯合報寫作教室講師入校指導寫作技巧，並透過即席寫作，讓學生將課堂所學立即運用於文章中。圖／教育事業部提供

雲林揚子中學日前為國三生舉辦文學營，邀請聯合報寫作教室講師入校指導寫作技巧，並引導學生從聯合國永續發展目標（SDGs）思考環境污染、食物浪費、氣候變遷等議題，將生活經驗轉化為寫作素材。圖／教育事業部提供