都拿金牌了還要繼續嗎？李洋誠正中學談低潮 鼓勵少年重新出發

兩屆奧運羽球金牌得主、運動部長李洋前天現身誠正中學，與少年學子分享從低潮、挫敗到兩度站上奧運最高頒獎台的歷程。他以「球不落地，決不放棄」勉勵學生，人生無法決定輸贏，卻能決定面對困境的態度，盼學子找回信心、翻轉人生。

誠正中學與新竹縣衛生局毒品危害防制中心前天共同舉辦「從平凡到不凡：堅持與努力的翻轉力量—部長與誠正中學學子座談會」，邀請首位連續兩屆奧運奪下羽球金牌的李洋，與學生面對面分享生命經驗。

誠正中學表示，不少學生入校前曾在運動領域有優異表現，具備天賦與潛力，卻可能受到成長環境或同儕影響，一度走偏人生方向。校方在推動個別化輔導及處遇計畫時發現，若能協助學生重新找回對運動的熱情與專注，有助於建立自信，也能成為日後復歸社會的重要支持力量。

李洋在座談中分享，他直到國小五年級才開始接觸羽球，相較許多職業選手起步較晚，但因為喜歡羽球，一路靠著努力與堅持走下去。他告訴學生，「我不能決定輸贏，但能決定態度，球不落地，決不放棄」，即使面對不被看好或遭遇挫敗，仍可以決定自己用什麼態度面對。

談到奧運歷程，李洋表示，2020東京奧運與王齊麟搭檔出賽，當時兩人並不被外界看好，最終突破重圍奪下金牌；然而站上巔峰後並非一路順遂，後續接連遭遇賽事挫敗，也曾陷入低潮，每天都問自己「都拿到金牌了，還要持續下去嗎？」

李洋說，面對外界酸言酸語，當時甚至曾萌生拆組念頭，但團隊重新設定目標，他也不斷提醒自己對羽球的熱愛，選擇繼續堅持，最終再與王齊麟於2024巴黎奧運奪金，完成奧運男雙二連霸。

「不是因為看見希望才堅持，而是因為堅持才看得見希望。」李洋勉勵學生，現在做出的每個選擇，可以思考3年、5年後回頭看時，自己是否會後悔；他也說，正因如此，自己選擇來到誠正中學與學生見面，希望自身經歷能帶給大家力量。

誠正中學表示，教育與輔導的價值，是協助每名學生看見自身長處及未來可能，而非只以過去經歷定義一個人。此次攜手衛生局毒防中心舉辦座談，希望透過跨機關合作及典範人物經驗，讓學生在準備復歸社會過程獲得更多正向支持，未來也將持續結合各界資源，陪伴學生突破困境、重新選擇人生方向。

兩屆奧運羽球金牌得主、運動部長李洋前天現身誠正中學，與少年學子分享從低潮、挫敗到兩度站上奧運最高頒獎台的歷程。圖／誠正中學提供

兩屆奧運羽球金牌得主、運動部長李洋前天現身誠正中學，與少年學子分享從低潮、挫敗到兩度站上奧運最高頒獎台的歷程。圖／誠正中學提供