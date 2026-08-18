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台中德芙蘭國小少棒隊奪世界軟式少棒賽冠軍 獲贈交通車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中德芙蘭國小少棒隊奪得2026年第44屆IBA世界軟式少棒錦標賽冠軍，台中銀行攜手子公司台中銀保經，今天在台中福特汽車展示中心捐贈一輛福特旅行家箱型車給少棒隊，並提供車輛全險及營養補充品。圖／學校提供
台中德芙蘭國小少棒隊奪得2026年第44屆IBA世界軟式少棒錦標賽冠軍，台中銀行攜手子公司台中銀保經，今天在台中福特汽車展示中心捐贈一輛福特旅行家箱型車給少棒隊，並提供車輛全險及營養補充品。圖／學校提供

台中德芙蘭國小少棒隊今年4月奪全國國小棒球運動聯賽軟式組總冠軍，上月代表台灣到日本參加2026年第44屆IBA世界軟式少棒錦標賽，奪世界冠軍。為持續支持偏鄉基層棒球，台中銀行攜手子公司台中銀保經，今天在台中福特汽車展示中心捐贈一輛福特旅行家箱型車給少棒隊，並提供車輛全險及營養補充品，為學生們的棒球夢再添力量。

台中銀保經與德芙蘭少棒的緣分始於球隊成軍之初，4年來持續協助比賽經費、棒球設備及相關資源，陪伴球隊從偏鄉山區一路走向全國，再站上世界舞台。此次捐贈交通車，解決球隊長期往返訓練、比賽及移地交流的交通需求，也規劃完整車輛保險，為師生出賽安全多一層保障；同時準備果菜汁、牛奶等營養補充品，照顧學生訓練與比賽後的營養需求。

台中銀保經賴麗姿董事長表示，企業秉持「以愛傳愛、熱愛生命」的理念，希望透過實際行動支持偏鄉基層少棒。她表示，與德芙蘭少棒相遇是一種緣分，也看見偏鄉孩子為夢想努力打拼的一面，希望持續陪伴孩子成長。

今天捐贈儀式，台中市議員古秀英、德芙蘭國小家長會長黃志祥、台中市政府教育局李昭嫻督學、德芙蘭少棒前後援會副會長陳裕方總經理等人出席。

德芙蘭國小校長古金益表示，感謝台中銀保經4年來一路陪伴，在球隊最需要的時候提供實質協助，也感謝台中市政府及教育局在此次赴日參賽過程中提供專案經費，讓球隊得以順利代表台灣站上國際賽場。

冠軍 台中 偏鄉

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有人忍著一次次換藥的疼痛學打鼓，有人因罹患罕病被迫放下最愛的足球，也有人在運動生涯高峰接連遭遇雙膝重傷，仍咬牙完成3年復健。新北市長侯友宜今天接見表揚2026年總統教育獎獲獎學生，今年新北共有12名學子獲獎，其中3人獲總統教育獎、9人獲奮發向上獎，在疾病、傷勢與家庭變故中，仍努力往自己的夢想前進。

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