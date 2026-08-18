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苗科實中難推動 鍾東錦：加速陽明交大實驗高中案
苗栗縣政府因應桃竹苗大矽谷計畫，爭取國科會設置苗科實中遲無進度，教育處今天證實，中央函示此案「現階段尚難推動」。縣長鍾東錦說，加速推動陽明交大附設苗栗實驗高中案。
苗栗縣政府今天召開縣務會議，討論長期列管追蹤的爭取設立苗栗科學實驗中學案。教育處副處長彭德俊會中報告，國家發展委員會7月函示，有關竹南科學園區設立苗栗科學實驗高級中學，「本案現階段尚難推動」，未來園區若有擴建計畫，國科會將依「科學園區新設及擴建園區作業須知」評估園區實中設校需求。
對此，縣長鍾東錦會後向媒體表示，目前科管局態度仍舊希望先完成竹南科學園區的擴編，確定園區土地使用區位及期程後，才考慮啟動設立科學園區實驗中學相關可行性評估。
鍾東錦指出，竹南、頭份地區近年因竹科外溢效應人口激增，在竹南科學園區上班的年輕家庭非常多，校舍與資源嚴重不足，縣府因應桃竹苗大矽谷計畫爭取設置苗科實中，希望緩解地方教育壓力與學子通勤負擔，同時達到有效在地留才、育才，但「中央有中央的想法」縣府只能暫緩，該案於縣務會議也解除列管追蹤。
鍾東錦說，縣府將加速與陽明交大合作籌設苗栗校區附設實驗高中案，目標是117學年度可招生，至少可以舒緩一部分就學壓力，並期待中央早日實現總統賴清德「桃竹苗大矽谷」政見，盡快給苗栗縣一所科學園區實驗中學。
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