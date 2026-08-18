受傷、罹病也不放棄夢想 新北學子獲總統教育獎表揚

有人忍著一次次換藥的疼痛學打鼓，有人因罹患罕病被迫放下最愛的足球，也有人在運動生涯高峰接連遭遇雙膝重傷，仍咬牙完成3年復健。新北市長侯友宜今天接見表揚2026年總統教育獎獲獎學生，今年新北共有12名學子獲獎，其中3人獲總統教育獎、9人獲奮發向上獎，在疾病、傷勢與家庭變故中，仍努力往自己的夢想前進。

丹鳳高中劉品妡自國小接觸跆拳道，曾奪下全國青少年錦標賽金牌、全中運銀牌，卻在運動生涯高峰接連遭遇雙膝前十字韌帶及半月板斷裂。兩次手術、3年復健期間，她還得陪伴罹癌母親治療，但始終沒有放棄訓練，高中最後一場全國總統盃錦標賽再奪銀牌。她不只撐過傷痛，課業也連續蟬聯班級第一，並透過繁星推薦錄取高雄師範大學體育學系，希望有一天站上講台，把一路走來的勇氣交給更多孩子。

土城國小王柏權罹患先天性表皮分解性水泡症，長年得承受換藥、服藥及治療疼痛，卻仍樂觀學習。他喜歡爵士鼓，也多次在硬筆書法競賽獲獎，希望未來成為鼓樂教師，陪伴弱勢孩子從音樂找到力量。成功國小王為中則因罹患粒線體缺損症，不得不放下熱愛的足球，轉而鑽研魔術方塊，並奪下2025台東新光盃U12冠軍，也投入罕見疾病宣導。他希望未來成為魔術方塊教練，證明即使生命有所限制，仍能走出自己的可能。

侯友宜表示，這群孩子面對疾病、傷勢或家庭變故，仍持續學習、發展專長，一步步朝目標前進，更要感謝家長、師長一路陪伴，「讓孩子遇到困難時有人接住、追夢路上有人同行」。侯友宜今天也親自頒贈滿願獎學金及向上助學金，肯定孩子們在逆境中的堅持。

新北市教育局指出，市府持續透過「溫馨助學圓夢基金」、「好日子愛心大平台」等資源支持學生，今年並攜手3大補教協會捐贈總價9666萬元「希望萌芽助學資源」，提供弱勢學生上千個免費補習名額，希望讓孩子即使面對人生難題，也不必因此放棄學習與夢想。