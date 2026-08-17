什麼是「濫觴」？ 他曬面試考題掀萬人圍觀 網驚：國中就教過

日前一名網友分享過去參加求職面試的經歷，考卷上出現「請用『濫觴』造句」的題目，沒想到試場內多數人面面相覷，甚至有自稱文學專長的研究生給出「大家都知道、講到爛」的錯誤解釋，讓原PO當場傻眼。

一名網友在Threads上回顧過往面試動態，當時共有7人在會議室內進行筆試，其中一題規定必須用「濫觴」造句且不得空白。眼見交卷時間逼近，有應試者忍不住開口詢問該詞涵義，一名自稱專長為文學的研究生隨即跳出來解答，宣稱是指「事情大家都知道、無人不知無人不曉」，其他人更附和推論為「講到爛」的意思，雙方最後還得出「兩者中和」的結論，令深知原意的原PO哭笑不得，只能默默埋頭作答。

貼文曝光後引發不少共鳴，原PO苦笑表示事後詢問身邊親友，對方同樣未聽過該詞。有網友熱心科普指出，「濫觴」指的是事情的「開端、起源或發端」，常出現在中學國文教材中；也有人幽默造句緩頰：「我問了房間裡的人，他們都不知道什麼是濫觴。」

根據教育部《重編國語辭典修訂本》記載，「濫觴（ㄌㄢˋ ㄕㄤ）」一詞出自《荀子．子道》「其始出也，其源可以濫觴」與《文選．郭璞．江賦》。古人指江河發源之處水流極為淺小，水量僅能浮起一只酒杯（觴），因而得名；後世則延伸比喻為「事物的開端、起源」，相似詞包括「先河」、「發軔」等。

部分網友也指出，由於該詞與「爛傷」同音，若未深入了解典故，容易誤以為帶有負面意涵，甚至有人是透過流行歌曲如 F.I.R. 飛兒樂團的《亞特蘭提斯》或東城衛的歌詞，才首次認識這個典雅詞彙。

針對面試考核詞彙的現象，網友看法不一。有人認為「濫觴」在現代口語與商務寫作中極少出現，忘記意涵在所難免；但也有人認為這屬於基礎國學常識，能反映個人的閱讀廣度與文字理解力。