AI結合走讀！北市高中英語營隊登場 以情境劇結合在地故事

為提升技術型高中生國際溝通力與在地文化素養，由北市教育局、松山家商舉辦的「技術型高中英語口語表達與簡報應用營隊」於上周舉行。營隊打破課堂框架，特別連結AI線上課程為教育接軌，更融入走讀活動，並於成果發表結合情境劇，講述在地故事，展現科技人文跨領域的豐碩成果。

教育局表示，營隊以英語口語溝通與創意簡報展演為雙核心，為讓學生擁有更具體、豐富的素材，第二日安排學員們穿梭於萬華剝皮寮的紅磚騎樓與大稻埕迪化街，親身體驗臺北發展歷史脈絡與百年商貿風華，並將當日所學，轉化自身靈感來源。

而第四日成果發表環節以北捷主題發表，學員發揮團隊創意，鎖定不同捷運站點與沿線風情，以捷運站線為核心，融入走讀課程，以不同角度規畫台北城，讓學生們能以穩健台風、靈活應變能力贏得全場掌聲。

教育局表示，技職教育強調學以致用，透過走讀體驗、情境劇演繹、簡報實作創新模式，培養學生開口說英語自信，更讓他們學會向世界介紹台灣在地文化。未來也將推動多元英語活動，打造更具國際競爭力舞台。