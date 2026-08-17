高雄囝仔太狂！林園國小機器人大賽奪世界冠軍 國高中聯隊再摘2金

高雄林園國小暑假赴日本參加2026 RoboRAVE世界機器人大賽，在全球19個國家與地區好手中殺出重圍，不只奪下「循線挑戰賽」冠、亞軍，極速挑戰賽也抱回亞軍；更戲劇性的是，循線賽冠軍戰竟成了林園國小自家人對決，最後六年級學長僅以1秒之差擊敗五年級學弟，驚險登頂。

RoboRAVE國際機器人世界錦標賽日前在日本大阪府立國際會議場登場，林園國小派出18名學生出征，面對各國選手自行設計的機器人，孩子們得比速度、拚程式，還得隨時處理機器故障，任何小失誤都可能讓數月苦練瞬間歸零。

其中「Line Following Open循線挑戰賽」成了林園國小的天下，六年級尤辰祐、黃裕宸一路闖進決賽，對手竟是五年級學弟劉書愷、林俊傑、李萸、林畇潔，冠軍戰上演罕見的同校廝殺。

最後尤辰祐、黃裕宸僅以1秒之差驚險勝出，兩人開心直呼，終於擺脫「第二名」命運，在畢業前完成拿下世界冠軍的願望；學弟則抱回世界亞軍，此外，黃郁庭等4人拿下第四名，吳修杰等4人獲第五名，幾乎攻占排行榜前段班。

另一項Fastbot ES極速挑戰賽，林恆宇、黃丞頡、吳修杰、許鎛麟再拿世界亞軍，李育霖、劉庠成、王玟璇、蔣念橖獲第四名；相撲擂台賽也有隊伍挺進世界前8強。

校長洪琮琪透露，好成績是「沒有暑假」換來的，孩子從5月起就犧牲假期到校集訓，埋頭苦練，不斷拆解、修改機構、重寫程式，還加入體能訓練，雖然真正上場有人緊張失誤，也有人決賽成績不如預期，當場忍不住掉淚，但在他心中，每個孩子表現都值得稱許。

帶隊超過10年的教練蔡德暐說，今年各國隊伍無論機器結構或程式設計都不斷進化，很多場比賽實力不相上下，「勝負就在毫釐之間」除了平時練得夠不夠，臨場能不能冷靜找出問題、迅速排除故障，同樣決定勝負。

指導老師吳雅茹表示，林園國小位處市郊，學校不希望孩子被地域限制，設備與資源也不遜於市區學校，從2011年起投入機器人教育，十多年來一步步累積實力，希望大家看到師生努力的成果，而不是地域標籤。

不只小學生在大阪殺出重圍，高雄這次還派出國、高中聯隊參戰，洪立宸、黃昱程、林云翔、呂昕潤拿下循線挑戰賽國中組世界冠軍；陳啟瑋、李穎閎則在極速挑戰賽奪下高中組世界冠軍。

高雄市學生參加日本大阪2026 RoboRAVE世界機器人大賽，抱回多面獎牌。圖／高雄市教育局提供

高雄市學生參加日本大阪2026 RoboRAVE世界機器人大賽，抱回多面獎牌。圖／高雄市教育局提供