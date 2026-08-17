留住優秀學子另一利器 新北推雙聯學制每年最高5萬學費補助

為提升學生競爭力，新北教育局推國際高中雙聯學制，學生可修台英、台美等學程，畢業即取得兩國高中畢業證書，省下赴國外修讀一年預科百萬花費。2019年至今與25所高中職與美、英等校合作，累計138名學生選修，有學生今年將赴澳洲銜接大學。

雙聯學制也被視為是留住優秀學生的重要利器，提供「花費較少就能拿到國外雙學位」誘因，對學生而言，能兼顧本土根基與國際視野。

新北永平高中教務主任馬莉莉說，3年前與美國箴言高中合作，參加學生除校內課程，每周六要到外師在台設立據點上實體英文課及繳交作業，課業相對繁重，今年有兩位學生取得台美畢業證書。

馬莉莉說，參加雙聯學程學費約60萬元，教育局補助5萬元獎學金，學生能精進英文能力，省下到美國讀高中的費用，若要攻讀美國大學也能直接與國外學制對接，無須找代辦。雙聯制是給孩子多元發展及學習機會，但課業較吃重，也需考量家庭經濟。

一名國立高中主任透露，申請國外大學會看高中成績，建中等校成績優異學生要申請國外頂大機會高，無須錦上添花去念雙聯制「花兩套功夫」，且出國讀大學仍要考量家庭經濟負擔，是推動雙聯制難擴大的一項因素。

新北教育局說明，111年起提供雙聯制學子每年最高5萬元學費補助，新北合作國家以美國最多，其次為加拿大、英國及紐西蘭，技高雙聯以美國為主要合作對象，藉此提升學生國際素養及跨文化交流，讓學生有多元升學與職涯選擇。