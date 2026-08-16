少子女化浪潮衝擊…花蓮國中生就學機率160% 高中職爭取減招

少子女化浪潮衝擊，花蓮多位高中職這幾年向教育部申請共同減招，花蓮高中、花蓮女中爭取每年每班減1人，希望117學年度降到31人。校方指出，花蓮國中畢業生就學機率高於160%，供過於求，以減招方式盼減少學習落差，並平衡各校發展。

因應少子化衝擊，近年地方國立高中職多額外向教育部提出減招需求。花蓮高中、花蓮女中都是縣內龍頭學校，雖然現狀都是滿招，但考量縣內國中畢業生人數逐年減少，近年來都向教育部爭取減招。

花蓮高中表示，大約從3年前提出減招，原本希望每年每班減2人，但是教育部自有考量，因此以每年減1人較和緩方式，希望到後年117學年度，會減到每班31人，以學校普通班9班，一年也僅減收9人；花蓮女中則是曾在校務會議提出減班因應，不過未獲通過。

校長楊鵬耀說，花蓮是區域性招生，少子女化衝擊比西部嚴峻很多，現況縣內國中畢業生就學機率高於160%，等於每人平均可錄取1.6所學校，會造成學習落差和學生適應問題。

花蓮女中校長詹滿福分析，少子女化衝擊下，花蓮每年國中畢業生只剩下約2400人，但高中職名額加起來達4000多個，目前花女雖然沒有招生不足的問題，但未來不確定性高，且在供過於求下，學習落差大，也不利教學現場。