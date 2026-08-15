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迎龍年子女升學 教育部拍板116學年國立高中班級人數不減

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
考慮到116學年高中將迎來龍年出生的子女，屆時高一學生數有回升趨勢。聯合報系資料照
考慮到116學年高中將迎來龍年出生的子女，屆時高一學生數有回升趨勢。聯合報系資料照

受惠「龍年效應」，一一六學年的高一新生數有回升趨勢，教育部為此拍板一一六學年，雙北、高雄、桃園、台中以外，其餘縣市教育部轄下的國立、私立高中班級人數不變，維持公立每班卅三人、私立四十三人。

竹苗區近年則受惠於科學園區與高科技產業發展，人口逆勢成長，國立、私立高中職同樣不減少班級人數，一一六學年維持國立卅五人、私立四十五人。

根據教育部最新學生數預測報告，一〇四學年高一新生有廿九點四萬人，隨後受到少子化影響，至一一四學年，僅剩十八點五萬人。預估到了一一六學年，因「龍年效應」，高一新生可達廿二點七萬人高峰，再加上二○一一年鼓勵生育政策影響，一直到一二一學年，高一新生仍可維持在廿萬人以上的水準，但之後將一路下探。

不過全教總副秘書長巫彰玫直言，教育部現行的調整策略過於被動且步調太慢，未能前瞻布局，應在生生源下降前，提早將預算與資源轉化為降低班級人數與提高生師比的契機。應變太慢，會導致部分學校面臨急迫的減班壓力，甚至影響偏鄉與私立高中職的生存。呼籲主動訂定調降班級人數的時間表與配套預算。

巫彰玫表示，高中每班編制應調降至卅人以下，才能於一〇八課綱下兼顧每位學生的適性發展，提升教學品質與師生互動。

台教產秘書長李雅菁則說，雖然伴隨龍年子女進入高中，新生人數回升，但整體下滑趨勢仍非常明顯，教育部應逐步減少班級人數。如高中職分區處理，社區高中先減少班級人數，以此減緩家長的焦慮，師資結構也一併逐步調整，否則屆時遇到少子化斷層年份，莫非教育部要一次大調。

教育部則說，依規定提供學校得視區域人口動態與在地辦學特色，申請彈性調降班級人數。一一五學年教育部轄下學校申請調降，核定班級調減一至五人，一一六學年目前尚在申請階段。

龍年 教育部 升學

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