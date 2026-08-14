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15國學生、11國師資齊聚 道明外僑學校智慧新校舍落成

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供
為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供

高雄私立道明外僑學校學生來自超過15個國家，教師也涵蓋11種不同國籍，多元文化交流成為校園日常，為迎接智慧學習潮流，學校全面升級硬體設施，新校舍今天落成，整合學術、藝術及體育學習空間，盼透過跨文化交流及跨領域學習，打破傳統教學框架。

道明外僑學校創立於1954年，深耕高雄逾70年，以不同國籍、語言及文化背景學生共同學習為特色。校長Sr. Eva Lucila Gamotin, O.P.表示，學校提供從預備幼稚園至12年級的完整美國學制課程，包括Pre-AP、AP大學先修及多元選修，並透過數據導向評量掌握學生學習狀況。

另依學生學習表現、興趣、能力及生涯規畫，提供個人化升學輔導，歷屆畢業生升學足跡遍及北美、歐洲及亞太地區。

新校舍落成暨祝聖典禮由天主教高雄教區劉振忠總主教主禮，整棟教學空間以現代化智慧學習中心為設計理念，整合學術、藝術及體育設施，搭配新式教學設備，增加學生探索、實作及跨領域學習機會，培養批判思考、創新、溝通合作及解決問題能力。

除課程設計靈活外，校內外籍教師來自11國，逾半數擁有碩、博士學位，師生共學成為跨文化交流場域，道明也重視品格及社會參與，推動STARS核心價值，包括虔敬、真誠、積極、負責及勤學，並規定高中生須完成100小時社區服務才能畢業，鼓勵學生走出課堂、投入社會服務。

校董事長許詩莉修女表示，新校舍不只是現代化建築，更是「讓學生夢想騰飛的基地」，盼延續天主教教育精神，培養具責任感與行動力的學生。

目前道明已取得美國西部院校教育聯盟ACS-WASC認證，也是國際學校理事會CIS成員，並提供多元社團、語言選修及英語支援計畫ESL，持續拓展學生國際學習視野。

為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供
為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供

為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供
為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供

高雄私立道明外僑學校智慧新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供
高雄私立道明外僑學校智慧新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供

為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供
為迎接智慧學習潮流，道明外僑學校新校舍今天落成。圖／道明外僑學校提供

校舍 學校 師資

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