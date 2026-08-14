嘉義市午餐食力雙響炮 育人、垂楊國小勇奪午星獎

嘉義市校園午餐再傳捷報！西區育人國小、垂楊國小雙雙獲教育部國民及學前教育署「第三屆午星獎」，昨天接受表揚。2校將營養均衡、低碳飲食與餐桌美學融入每日午餐，從食材挑選、烹調方式到菜色設計，讓學童不只吃得飽，更吃得健康、吃得有意義，展現嘉市校園食育的軟實力。

目前嘉市公立國中小每生每餐午餐費分別達75元及70元，除反映食材與市場成本，更重要的是確保孩子享有符合食品安全及營養需求的午餐，為健康學習打下基礎。育人國小校長楊家豪表示，學校將「低碳」從課堂概念帶進餐桌，讓孩子透過每天的午餐，把低碳飲食化為實際生活行動。此次參賽菜色發揮創意，以新鮮火龍果汁製成粉紅色醋飯，搭配鮮蝦及多種配料，打造繽紛吸睛的春日散壽司；另搭配茶香蜜汁帶骨豬排、產銷青江菜、柴魚雙玉關東煮及當季火龍果，兼顧高鈣、低鈉與高纖營養。繽紛色彩不僅提升視覺吸引力，也讓孩子期待午餐時光，在愉快用餐氛圍中落實低碳食育。

垂楊國小校長邱家偉感謝市府以政策守護學童餐桌，感謝營養師與廚房團隊把專業化為美味、把對孩子的關懷放進餐盤。學校以「蒸、拌、滷」等方式取代傳統高溫油炒，降低油脂負擔，同時透過色彩豐富的食材與適口大小切工，讓孩子更容易食用並攝取均衡營養，再搭配韓式泡菜的酸甜微辣口感，提升學童食慾。垂楊國小將「行動完食」作為食育目標，從提升菜色接受度著手，讓孩子願意吃、吃得完，進一步減少廚餘，達到營養完整攝取與食物零浪費的雙重目標。

市長黃敏惠說，嘉市是全國第一個公立國中小全面自設廚房辦理學校午餐的縣市，113學年度率全國之先，在各校增設食育組長，與營養師把關午餐品質。115學年度起實施國中小午餐免費政策，持續投入資源守護孩子的餐桌。市府除補助午餐經費，也將從食材品質、菜單設計及廚餘減量等面向持續精進，讓孩子每天吃到兼顧營養、安全與美味的午餐。育人、垂楊國小繼北園國中後再度拿下午星獎，是對嘉市長期深耕校園午餐政策肯定。

教育處長郭添財表示，市府要求各校食育組長與營養師落實專業菜單規畫及審核機制，優先選用「三章一Q」在地食材，並以原型食物為優先，降低多重加工食品比例，確保午餐攝取足夠膳食纖維、蛋白質等營養素，同時減少添加物。學校依季節選用當令食材，增加菜色變化，並透過觀察學生對菜色的喜好及廚餘量，滾動調整菜單與供餐份量，在「好吃」與「不浪費」之間取得平衡。

嘉義市育人國小、垂楊國小雙雙獲教育部國民及學前教育署「第三屆午星獎」，昨天接受表揚。圖／嘉市府提供

嘉義市育人國小、垂楊國小雙雙獲教育部國民及學前教育署「第三屆午星獎」，昨天接受表揚。圖／嘉市府提供