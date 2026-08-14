高雄道明外僑學校新校舍落成 南台灣國際教育翻新頁

高雄市私立道明外僑學校成立逾70年，今天舉行新校舍落成典禮，校方表示，新校舍升級學術、藝術及體育教學空間，象徵南台灣國際教育邁入新階段。

天主教高雄教區總主教劉振忠今天親臨主禮，校方表示，此次新校舍啟用，除提升校園硬體環境，也期望透過完善設備與多元教學空間，增加學生探索、實作及跨領域學習機會，培養批判思考、創新、溝通合作及解決問題能力。

校方表示，學校提供對接美國學制的Pre-K至12年級完整課程，包含Pre-AP及AP大學先修課程、多元選修及數據導向學習評量，並透過個人化升學輔導，協助學生依興趣、能力及生涯規劃選擇升學方向；畢業生多年來升讀北美、歐洲及亞太地區大學。

董事長許詩莉修女與校長Sr. Eva Lucila Gamotin表示，新校舍不只是現代化建築，更是讓學生夢想騰飛的基地；未來將以更完善設施及教學資源，持續培育具國際視野、品格素養及社會責任的全球公民，為南台灣國際教育開啟新篇章。

道明外僑學校表示，目前校內學生來自逾15個國家，外籍師資則來自11國，超過半數教師具碩士或博士學位；學校並提供英語支援、語言選修及多元社團，讓學生在日常學習中接觸不同文化，培養國際素養。