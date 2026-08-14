嘉女AI電資班學生揚威日本 全鐵道模型奪雙料大獎日本姊妹校老師驚喜

國立嘉義女中高二AI電資實驗班學生王翊全，暑假赴日本參加第18屆全國高中鐵道模型大賽，憑藉細膩精巧場景設計與跨領域實作能力，在眾多日本高中好手中脫穎而出，一口氣抱回「最佳真實情景賞」及「評審委員特別賞」兩項大獎，讓台灣學生模型製作實力在國際舞台大放異彩。

由日本文部科學省後援的第18屆「全國高中鐵道模型大賽」，8月7日至9日舉行，賽事不只是比拼鐵道模型的精細工藝，更考驗參賽者的空間結構、場景配置、創意巧思及景觀美學，是日本高中鐵道模型界的重要競賽。

王翊全就讀嘉女高二AI電資實驗班，平時具備高度實作與跨領域學習能力，此次將科技思維結合模型製作，從微縮場景、空間布局到細節呈現，都展現高度完成度，最終從眾多參賽作品中獲評審青睞，分別拿下「最佳真實情景賞」與「評審委員特別賞」。

比賽期間還發生特別的台日交流插曲。嘉女的日本姊妹校十文字高校老師土谷（Tsuchiya Sensei）適巧帶家人前往新宿參賽、觀展，意外在現場發現嘉女展位，立即上前與王翊全交流鼓勵。土谷對王翊全作品留下深刻印象，除大力肯定作品表現，也讚賞台灣學生展現出的模型製作技藝。嘉女師生表示，在異國參賽時巧遇姊妹校老師，意外獲得來自日本友人的加油與肯定，讓這趟國際競賽之旅更添溫馨回憶。

嘉女表示，王翊全獲獎，不僅是個人努力的成果，也展現AI電資實驗班強調實作、創新及跨領域整合的教育特色。鐵道模型看似是傳統工藝，背後卻涉及空間設計、工程結構、美學、科技應用及問題解決能力，正好與實驗班培養的跨域能力相互呼應。感謝指導老師一路陪伴培育，讓學生將興趣化為專業、把實作能力帶上國際舞台。雙料獲獎成為嘉女AI電資實驗班跨域學習成果的亮眼案例。

嘉義女中高二AI電資實驗班學生王翊全（左），暑假赴日本參加第18屆全國高中鐵道模型大賽，在眾多日本高中好手中脫穎而出，一口氣抱回「最佳真實情景賞」及「評審委員特別賞」兩項大獎，讓台灣學生模型製作實力在國際舞台大放異彩。圖／截自嘉女臉書

嘉義女中高二AI電資實驗班學生王翊全，暑假赴日本參加第18屆全國高中鐵道模型大賽，在眾多日本高中好手中脫穎而出，一口氣抱回「最佳真實情景賞」及「評審委員特別賞」兩項大獎，讓台灣學生模型製作實力在國際舞台大放異彩。圖／截自嘉女臉書