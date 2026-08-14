北市好學區還是基隆就近讀？爸媽陷選校兩難 過來人曝：差異不只升學

孩子未來要在哪裡求學，除了距離與接送便利性外，教育資源、學習環境與同儕圈也成為不少家長考量的因素。一名家長發文，稱他們家從台北市搬到基隆後，因孩子未來就學地點與先生意見不同陷入兩難，先生認為就近在基隆讀書即可，她則希望善用台北學區資源。貼文引發討論，網友分享自身求學經驗，有人認為城鄉教育資源與同儕環境確實存在差異；不過也有人認為基隆公立學校並不差，待在基隆也是好選擇。

一位家長在Threads發文，表示她目前的戶籍在台北市的婆家，近期剛從台北搬到基隆，小孩則在台北讀幼兒園，原本她打算讓小孩繼續讀台北的國小與國中，因為學區在政大附中，可以抽政大的實驗國民小學，但老公卻認為小孩在基隆「就近念」就好，並要她找基隆的工作。

原PO表示，目前小孩接送都是她負責，但老公卻覺得她讓小孩讀台北學校是因為虛榮心，無論讀哪裡的學校對小孩的未來不會產生影響，不用特別規劃，於是詢問有類似經驗的網友：「到底該怎麼選擇呢？」。

此文一出，一位基隆本地人回應，他從小到大都在基隆求學，另一半的戶籍則是在台北蛋黃區，很明顯能感受到他的思想、說話方式、家庭的素養都非常高，與基隆求學的人有明顯差異，他們結婚以後雖然房子買在基隆中山區，但還是覺得把小孩戶籍放在台北，幼兒園也打算在台北讀，顯然城鄉教育確實有很大差異。

還有網友提及同儕對孩子的影響，學校內家長們的文化程度與從事行業都會影響孩子的教養，如果身旁的同學素質與眼界都不好，小孩學壞的機率也會進一步加大，無論是口頭禪還是流行的東西都會影響到孩子的價值觀，台北市老師管學生也比較嚴格，能減少孩子學壞的機率。

還有基隆網友建議孩子高中一定要去台北念，國中時先觀察孩子適不適合讀書，如果考得上台北私立國中就送去念，考不上就去讀基隆的資優班，他跟老公從高中開始就離開基隆，離開舒適圈後才發現環境、資源真的差很多，「視野」差距也非常大；此外也有網友說政大那邊的孩子家教、禮貌、談吐、興趣、個性都跟其他學生有差異，所以很推去政大那一帶。

不過也有一位40歲的網友說，他的小孩留在基隆讀國小，學校資源其實也很豐富，資優班老師還會帶隊參加全國競賽，甚至有跟國外交流的機會，雖然將小孩送去台北的確更有競爭力，但留在基隆其實也是不錯的選擇。

為了接送小孩更方便，許多家長也會買「學區房」。但據實價登錄顯示，台北市115學年度共26所額滿中學當中，其中14所學校周邊2025年房價呈現下跌。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，在房市降溫之際，若區域僅靠單一題材支撐，缺乏其他生活機能加持，一旦市場出現波動，房價也容易陷入震盪或盤整。學區雖是支撐房價的重要條件之一，但並非房價的絕對保證。