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彰化學子赴泰國拚世界機關王 3校5隊全獲獎抱回1冠1亞2季
彰化縣和仁國小、線西國小及彰化藝術高中3校5隊，上周末代表台灣赴泰國參加「2026世界機關王大賽」，與來自世界各地近400支國際隊伍競技，最終一口氣抱回1冠軍、1亞軍、2季軍及1優秀獎，5隊全數獲獎。
其中，和仁國小與線西國小聯隊在「R4M機器人任務賽基礎組國小組」奪下冠軍；和仁國小另在「GMJR程式小創客國小組」拿下亞軍，並在「R4M機器人任務賽進階組國小組」獲季軍。線西國小則在「GMJR科學小創客國小組」獲季軍；彰化藝術高中也在「GM機關整合進階組國中組」獲優秀獎。
彰化縣長王惠美表示，恭喜獲獎學校與學生，在國際賽場展現創意與科技實力，校長、老師指導及家長會支持下，讓彰化學子有機會站上國際舞台，這次成績是彰化之光，也是台灣之光。
縣府教育處表示，這次3校5隊出征，最終全數獲獎，除了學生平時累積的創意與科技能力，也有賴教師團隊長期培訓及家長支持。透過機關王競賽，學生須運用機械結構、程式設計及解題能力完成任務，也讓彰化學子有機會與各國選手同場較量。
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