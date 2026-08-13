台中驚見母當街拉扯女兒還試圖丟包 母坦承「這原因」壓力大管教過當

台中市一名媽媽昨天在北區街頭與小六女兒發生拉扯，試圖開車離去丟包女童，女童數度開車門差點摔倒。警方經聯繫女童媽媽，媽媽坦承因小孩要考私中課業壓力大，且學習消極，造成她情緒緊繃而「出手管教」，但沒有毆打小孩。經查女童身上無傷勢，且先前沒有家暴通報紀錄，警方已完成兒少保護通報，後續由社工與學校接手評估與關懷輔導。

民眾在社群發文指出，昨天下午行經台灣體育運動大學棒球場門口發現疑似家暴事件，一名媽媽光天化日下拉扯打罵小孩，還疑似把小孩的包包丟在路上，甚至試圖開車離開丟包小孩，小孩數度開車門阻止，差點因為車子移動摔倒，後來有看到有人上前關心，他因上班趕時間沒有停留，「很擔心小孩回家之後會不會被家暴的更慘！」

警察局指出，員警到場時雖人員已離去，但隨即調閱監視器與行車記錄器以車追人，已聯繫母親到案說明。母親承認因女兒即將升六年級、面對考國中壓力且學習消極，一時情緒緊繃而有出手管教，但並未毆打；警方確認學童外觀無傷，除移送兒少保護通報與通知學校關懷外，將持續配合後續處置。

社會局表示，已與警方及學校確認學童現況安全，後續將由社工主動聯繫母親釐清衝突過程，並提供親職教養與輔導資源，協助家長提升情緒管理與溝通知能。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線