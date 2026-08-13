大村國小合唱團瑞典獻唱 駐瑞代表：展現優質軟實力

彰化縣大村國小合唱團在瑞典赫爾辛堡第14屆世界合唱大賽（World Choir Games）公開賽的童聲合唱組獲金獎，賽後至斯德哥爾摩為僑界獻唱，駐瑞典代表葉非比表示，音樂是文化外交的美麗媒介，台灣的合唱團更是優質軟實力。

葉非比11日為榮獲第14屆世界合唱大賽童聲合唱組金獎的大村國小合唱團，舉行歡迎茶會及音樂演出。

大村國小合唱團在賽後自願到斯德哥爾摩為僑居瑞典的台灣朋友獻唱，葉非比表示，台灣合唱實力享有盛名，大村國小合唱團以文化會友，在合唱大賽現場雖然不能拿國旗、出現台灣字樣，但國際友人在大村國小獲獎時共同呼喊台灣的名字，打響台灣名號。

大村國小校長吳偉誠指出，台灣國民教育五育並重、音樂合唱風氣方興未艾，水準極高，近年各校更致力拓展國際視野。大村國小在政府、師生、家長通力合作下，突破萬難獲得了大賽評委金獎肯定。

在成功故事背後，大村國小家長會也扮演不可或缺角色，四處奔走，花了3年時間，同心協力籌備這次賽事。隨團家長粘珮嫆分享家長團的努力故事，學生代表蔡侑芸也分享訓練點滴及比賽心得。

大村國小合唱團在指揮老師林義凱及司琴主任魏相英的帶領下，演唱「望春風」、「月光光123」、「月夜愁」、「Haka Haka」、「大庄囡仔愛唱歌」等多首曲目。歌聲清亮婉轉、充滿樸實情感，與會者都深受感動。

代表處與斯德哥爾摩僑界準備茶點與瑞典風味糖果餅乾相贈，場面熱鬧溫馨。

葉非比表示，音樂是文化外交很美麗的媒介，能促進人與人之間真正的交流與感動，大村國小的孩子們帶來美麗的歌聲，在國際舞台上讓更多人聽見台灣，就是台灣優質軟實力的展現。