教團籲檢討國一暑輔必要性 教部：學校自主評估

台中某國中5日暑期輔導時，學生情緒失控攻擊教師，造成眼部重傷。多個教團呼籲檢討國一暑輔的必要性，教育部今晚回應，課後輔導由縣市和學校自主評估，但應以自由參與為原則。

台中某國中5日舉辦暑期輔導，一名學生疑因不滿女教師提醒遵守上課秩序，突然情緒失控，將掃把折斷後持尖銳處刺向教師，造成教師右眼虹膜斷裂、水晶體移位、視網膜受損，連日來引發社會議論。

上述事件連日來引發討論，全國代理暨代課教師產業工會等教育團體呼籲檢討「升國一」暑輔開辦的必要性，尤其暑輔多由年輕、代理代課教師承擔，相關行政和特教支援也較少。

教育部今晚回應中央社指出，依「國民小學及國民中學正常教學實施要點」第3點規定，課後輔導應以學生及教師自由參與為原則。至於國一新生暑期輔導是否辦理，由各縣市政府及學校自主評估。

台灣教育產業工會（台教產）今天發布聲明，呼籲師生因校園攻擊事件受傷時，主管機關應主動提供免費法律諮詢、律師委任補助等實質支持，不應讓受害師生獨自面對繁複的法律程序。

台教產也提到，因遭受攻擊行為所造成的醫療費用、心理諮商費用、財物損失以及精神撫慰金等，主管機關應協助受害人向施暴者及其法定代理人進行民事求償。

教育部表示，「教師法」第33條已提供教師專業諮詢、個別諮商輔導、團體諮商輔導、心理危機介入等服務，維護教師心理健康。

教育部也正研議，將法律資源納入教師支持系統，並考慮於明年增編經費，協助各縣市建立教師法律支援服務，提供諮詢及相關協助。