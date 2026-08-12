國小生校安通報逾百次！鍾沛君曝老師憂被告 蔣萬安出招了

北市1名國小生校安通報達109次案，台北市長蔣萬安今天表示，將全面給予此案老師法律支持，並首度推動「校園法律顧問制度」，每年補助每校新台幣8萬元，9月起實施。

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露，1名國小生從入學累積至今，校安通報達109次，讓許多家長感到憂心，多名老師為制止此童在校行為，被家長提告。

蔣萬安下午率北市府官員赴議會報告116年度施政計畫及總預算案並備質詢，鍾沛君要求蔣萬安承諾，該校老師若因此案被告，市府應全力提供法律援助。

蔣萬安表示，全面給予老師法律支持，若老師因此案涉訟，將提供諮詢、訴訟等各項補助費用，市府也將首度推動「校園法律顧問制度」，補助各校聘請法律顧問，老師不需再因家長濫訴有所顧慮；若想主動提誣告，也會給予法律支持與協助。

蔣萬安也提到，市府同時修改警察入校規定，未來只要發生學生傷人、製造安全疑慮，為確保師生安全，警方不需再經知會校長等程序即可入校；另依照規定，可要求家長帶回當事孩童，未來會加以落實。

教育局長湯志明補充，初步規劃由各校自行聘請法律顧問，目前規劃每年每校補助8萬元，若經費不足會再增加，將從9月開學開始執行。