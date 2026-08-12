快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

國小生校安通報逾百次！鍾沛君曝老師憂被告 蔣萬安出招了

中央社／ 台北12日電
校園示意照。圖／AI生成
校園示意照。圖／AI生成

北市1名國小生校安通報達109次案，台北市長蔣萬安今天表示，將全面給予此案老師法律支持，並首度推動「校園法律顧問制度」，每年補助每校新台幣8萬元，9月起實施。

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露，1名國小生從入學累積至今，校安通報達109次，讓許多家長感到憂心，多名老師為制止此童在校行為，被家長提告。

蔣萬安下午率北市府官員赴議會報告116年度施政計畫及總預算案並備質詢，鍾沛君要求蔣萬安承諾，該校老師若因此案被告，市府應全力提供法律援助。

蔣萬安表示，全面給予老師法律支持，若老師因此案涉訟，將提供諮詢、訴訟等各項補助費用，市府也將首度推動「校園法律顧問制度」，補助各校聘請法律顧問，老師不需再因家長濫訴有所顧慮；若想主動提誣告，也會給予法律支持與協助。

蔣萬安也提到，市府同時修改警察入校規定，未來只要發生學生傷人、製造安全疑慮，為確保師生安全，警方不需再經知會校長等程序即可入校；另依照規定，可要求家長帶回當事孩童，未來會加以落實。

教育局長湯志明補充，初步規劃由各校自行聘請法律顧問，目前規劃每年每校補助8萬元，若經費不足會再增加，將從9月開學開始執行。

校安 校園 法律 鍾沛君 蔣萬安

延伸閱讀

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

北市國小爆校園暴力 10大教師工會提4訴求：建立高風險學生退場機制

北市國小暴力事件 教師工會：高風險學生 要有退場機制

蘇巧慧教育座談會提政見 校園案件設立專責辦公室

相關新聞

雙溪國小走讀家鄉 定向探索培育學童行動力

新北市雙溪國小今(12)日攜手中華民國定向越野協會及北極星定向探索俱樂部，辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」，帶領高年級學童走出校園，透過地圖、任務與實地探索，認識雙溪老街的街屋、歷史建築、地方信仰及河川環境，從熟悉的生活場景發現家鄉的不同面貌。

國小生校安通報逾百次！鍾沛君曝老師憂被告 蔣萬安出招了

北市1名國小生校安通報達109次案，台北市長蔣萬安今天表示，將全面給予此案老師法律支持，並首度推動「校園法律顧問制度」，...

台中女高中生研發「輪導剪2.0」奪韓國發明展金牌與特別獎

台中明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，並抱回「大會特別獎」與「環保特別獎」。其中廣告設計科女學生林樂恩研發的「輪導剪2.0」解決傳統裁刀費力的痛點奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

為提升校園周邊交通環境，台南市近年從道路工程、交通教育及科技應用等方面強化。南市教育局表示，今年度全國交通安全教育評鑑結果近期出爐，其中，下營區賀建國小獲國小組特優，拿下「金安獎」肯定；東區大同國小、鹽行國中及永康國中也分獲國小組、國中組甲等。

彰化大村國小世界合唱大賽奪金 不能比照街頭快閃出示國旗很遺憾

彰化縣大村國小到瑞典參加2026 World Choir Games世界合唱大賽，事前被通知會場和賽事過程中不能拿出中華民國國旗，大村國小合唱團在台灣時間8月10日得到公開賽兒童組金牌，小團員歡欣不已，卻不能拿出國旗而激動改喊出「TAIWAN」，表示自己來自亞洲台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。