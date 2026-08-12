雙溪國小走讀家鄉 定向探索培育學童行動力

新北市雙溪國小今(12)日攜手中華民國定向越野協會及北極星定向探索俱樂部，辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」，帶領高年級學童走出校園，透過地圖、任務與實地探索，認識雙溪老街的街屋、歷史建築、地方信仰及河川環境，從熟悉的生活場景發現家鄉的不同面貌。

活動從方向辨識、地圖判讀及路線選擇開始，學童分組合作，依照地圖線索尋找地標、完成任務，並導入「探碳路」數位任務系統，結合定位打卡、文化問答及環境觀察，讓孩子在行走與探索過程中，培養空間概念、問題解決及團隊合作能力。

雙溪國小校長葉永菁表示，家鄉就是孩子最貼近生活的學習場域，透過定向探索，能將地方文化、數位科技與自主學習結合，讓孩子在實際走讀中認識家鄉，也培養主動觀察與行動的能力。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢表示，定向越野結合體能、地圖判讀與自主決策，希望透過與學校及地方合作，讓定向運動走進孩子日常，培養辨識方向及團隊解題能力。

負責「探碳路」系統建置的快樂島股份有限公司(卡洛動運動科技)執行長黃俊頴指出，數位工具並非替孩子導航，而是成為探索媒介，孩子仍須依靠地圖、街道與地標判斷路線，再透過定位及問答完成任務，讓科技真正成為學習的助力。此次活動由運動部全民運動署部分補助，並由相關單位共同推動。