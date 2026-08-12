快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

雙溪國小走讀家鄉 定向探索培育學童行動力

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過與學校及地方合作，讓定向運動走進孩子日常，培養辨識方向及團隊解題能力。圖／觀天下有線電視提供
透過與學校及地方合作，讓定向運動走進孩子日常，培養辨識方向及團隊解題能力。圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪國小今(12)日攜手中華民國定向越野協會及北極星定向探索俱樂部，辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」，帶領高年級學童走出校園，透過地圖、任務與實地探索，認識雙溪老街的街屋、歷史建築、地方信仰及河川環境，從熟悉的生活場景發現家鄉的不同面貌。

活動從方向辨識、地圖判讀及路線選擇開始，學童分組合作，依照地圖線索尋找地標、完成任務，並導入「探碳路」數位任務系統，結合定位打卡、文化問答及環境觀察，讓孩子在行走與探索過程中，培養空間概念、問題解決及團隊合作能力。

雙溪國小校長葉永菁表示，家鄉就是孩子最貼近生活的學習場域，透過定向探索，能將地方文化、數位科技與自主學習結合，讓孩子在實際走讀中認識家鄉，也培養主動觀察與行動的能力。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢表示，定向越野結合體能、地圖判讀與自主決策，希望透過與學校及地方合作，讓定向運動走進孩子日常，培養辨識方向及團隊解題能力。

負責「探碳路」系統建置的快樂島股份有限公司(卡洛動運動科技)執行長黃俊頴指出，數位工具並非替孩子導航，而是成為探索媒介，孩子仍須依靠地圖、街道與地標判斷路線，再透過定位及問答完成任務，讓科技真正成為學習的助力。此次活動由運動部全民運動署部分補助，並由相關單位共同推動。

老街 北極星 夏令營

延伸閱讀

旅學堂淡水老街走讀 串聯百年歷史故事

山野尋根到水域自救 銅門國小面山面海戶外教育獲獎

兆豐銀行完成全台1,300校迷你棒球球具捐贈 開啟孩子的棒球夢

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

相關新聞

雙溪國小走讀家鄉 定向探索培育學童行動力

新北市雙溪國小今(12)日攜手中華民國定向越野協會及北極星定向探索俱樂部，辦理「山海GO雙溪老街定向探索夏令營」，帶領高年級學童走出校園，透過地圖、任務與實地探索，認識雙溪老街的街屋、歷史建築、地方信仰及河川環境，從熟悉的生活場景發現家鄉的不同面貌。

國小生校安通報逾百次！鍾沛君曝老師憂被告 蔣萬安出招了

北市1名國小生校安通報達109次案，台北市長蔣萬安今天表示，將全面給予此案老師法律支持，並首度推動「校園法律顧問制度」，...

台中女高中生研發「輪導剪2.0」奪韓國發明展金牌與特別獎

台中明道中學在韓國WICO世界發明創新競賽表現亮眼，參賽的8件作品奪4金4銀，並抱回「大會特別獎」與「環保特別獎」。其中廣告設計科女學生林樂恩研發的「輪導剪2.0」解決傳統裁刀費力的痛點奪金，更以優異英文解說能力獲「大會特別獎」。

因應農機、大車穿梭校園周邊 台南賀建國小交通安全摘全國金安獎

為提升校園周邊交通環境，台南市近年從道路工程、交通教育及科技應用等方面強化。南市教育局表示，今年度全國交通安全教育評鑑結果近期出爐，其中，下營區賀建國小獲國小組特優，拿下「金安獎」肯定；東區大同國小、鹽行國中及永康國中也分獲國小組、國中組甲等。

彰化大村國小世界合唱大賽奪金 不能比照街頭快閃出示國旗很遺憾

彰化縣大村國小到瑞典參加2026 World Choir Games世界合唱大賽，事前被通知會場和賽事過程中不能拿出中華民國國旗，大村國小合唱團在台灣時間8月10日得到公開賽兒童組金牌，小團員歡欣不已，卻不能拿出國旗而激動改喊出「TAIWAN」，表示自己來自亞洲台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。